勸鄭寶清「相忍為台灣」　鄭文燦曝：鄭運鵬民調贏約10％

▲前立委鄭寶清宣布參選桃園市長。（資料照／記者湯興漢攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨前立委鄭寶清宣布參選桃園市長，對戰獲得民進黨正式提名的立委鄭運鵬，恐被黨紀處分。桃園市長鄭文燦29日接受電視政論節目「鄭知道了」訪問透露，民進黨提名都有以嚴謹的民調為基礎，鄭運鵬在對比式民調領先鄭寶清約10％，「每個民進黨人都應該去遵守這個規則」，很多人去勸鄭寶清，希望他相忍為台灣。

鄭文燦今天接受政論節目訪問表示，民進黨的徵召和初選都會以嚴謹的民調做基礎來討論，所以選對會8個人，包括正副總統、院長、秘書長、市長等，基本上是用集體的智慧來判斷，因為黨是大家的要共同承擔，所以當然是有做民調，只是鄭寶清認為黨中央做的民調跟他想的不一樣。

鄭文燦直言，從政特別是民進黨人，個人不重要，台灣最重要，選舉有時候會站在舞台上，有時候會站在舞台下，也是要抱著要怎麼樣敦厚、包容、勇敢打拚，因為這段時間已經「3打1」很久了，並不是第一天，只是現在這個1是鄭運鵬。

鄭文燦進一步透露，當時提名新竹市前市長林智堅前，也是做了民調，而林智堅是最高的；而後鄭運鵬與鄭寶清的民調，鄭運鵬高了約10％。他說，他自己有跟鄭寶清說第一輪民調結果，且總統府前秘書長蘇嘉全也有跟鄭寶清說第二輪民調結果，「人生又不是只有一場選舉」，過去他也曾幫鄭寶清協調過立委提名，請另一位候選人成全。

鄭文燦還說，如果成為破壞者，那對誰來說是贏家？如果是一場註定沒有贏家的選舉，那這樣子對自己、對團隊、對台灣都不好，選舉應該幫桃園加分，所以他主張正派執政、正派而行，「我們該做的努力，一項都不會少，該做的準備，我們一項也不會少」。