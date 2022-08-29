　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

勸鄭寶清「相忍為台灣」　鄭文燦曝：鄭運鵬民調贏約10％

▲▼民進黨籍前立委鄭寶清。（圖／記者湯興漢攝）

▲前立委鄭寶清宣布參選桃園市長。（資料照／記者湯興漢攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨前立委鄭寶清宣布參選桃園市長，對戰獲得民進黨正式提名的立委鄭運鵬，恐被黨紀處分。桃園市長鄭文燦29日接受電視政論節目「鄭知道了」訪問透露，民進黨提名都有以嚴謹的民調為基礎，鄭運鵬在對比式民調領先鄭寶清約10％，「每個民進黨人都應該去遵守這個規則」，很多人去勸鄭寶清，希望他相忍為台灣。

鄭文燦今天接受政論節目訪問表示，民進黨的徵召和初選都會以嚴謹的民調做基礎來討論，所以選對會8個人，包括正副總統、院長、秘書長、市長等，基本上是用集體的智慧來判斷，因為黨是大家的要共同承擔，所以當然是有做民調，只是鄭寶清認為黨中央做的民調跟他想的不一樣。

鄭文燦直言，從政特別是民進黨人，個人不重要，台灣最重要，選舉有時候會站在舞台上，有時候會站在舞台下，也是要抱著要怎麼樣敦厚、包容、勇敢打拚，因為這段時間已經「3打1」很久了，並不是第一天，只是現在這個1是鄭運鵬。

鄭文燦進一步透露，當時提名新竹市前市長林智堅前，也是做了民調，而林智堅是最高的；而後鄭運鵬與鄭寶清的民調，鄭運鵬高了約10％。他說，他自己有跟鄭寶清說第一輪民調結果，且總統府前秘書長蘇嘉全也有跟鄭寶清說第二輪民調結果，「人生又不是只有一場選舉」，過去他也曾幫鄭寶清協調過立委提名，請另一位候選人成全。

鄭文燦還說，如果成為破壞者，那對誰來說是贏家？如果是一場註定沒有贏家的選舉，那這樣子對自己、對團隊、對台灣都不好，選舉應該幫桃園加分，所以他主張正派執政、正派而行，「我們該做的努力，一項都不會少，該做的準備，我們一項也不會少」。

►泰山Cheers氣泡水超便宜！香檳般綿密解渴又好喝

ET快訊
爆乳妹啪啪太激烈　好粗一根「塞進後門」糗卡住
黃安嘆「核酸做2年還沒看到盡頭」　陸網不挺了
勸鄭寶清「相忍為台灣」　鄭文燦曝：鄭運鵬民調贏約10％
中颱軒嵐諾持續增強！高機率侵台「變天時間曝」　2地區防局部大
屏東警逼老闆辭退「前科犯之妻」！網一面倒氣炸　過激言論爆出
屏東警逼網拍老闆辭退員工：否則天天來站崗「讓你沒生意！」
許淑華遭控「有黑道背景」！本人認了：我爸爸是更生人
成龍「購入1.7億豪宅」　鑲金豪奢內部裝潢曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

勸鄭寶清「相忍為台灣」　鄭文燦曝：鄭運鵬民調贏約10％

許淑華遭控「有黑道背景」！本人認了：我爸爸是更生人

苗栗選情發生棄保效應？　鍾東錦、謝福弘、徐定禎民調曝光

綠營「未必在意年底拿多少縣市」　他曝原因：建議國民黨先做好1事

社宅政策只會破產？　陳時中反批黃珊珊：將本求利

媒體民調跌到第三名　陳時中：支持我的市民趕快出來

又來！金門禁區驚見「無人機飛過」　國軍射信號彈驅離

快訊／1架無人機闖金門禁區　金防部守軍射擊信號彈驅離

他揭多起爭議讓民進黨「疲弱不堪」　年底選舉「大部分縣市都會輸」

僑委會舉辦首屆「全球華文媒體高峰會」　10月11、12日台北登場

《蒼蘭訣》小蘭花自戕訣別東方青蒼　王鶴棣哭到崩潰...虞書欣安慰：我還在

男大生夜衝陽明山遭罰18萬　喊冤「沒看到警察」攔檢畫面曝

任賢齊不搶歌「把PART讓給弟弟們」　《披荊斬棘2》大格局超圈粉

尪沉迷遊戲？妻出招破解　他一聽「男性來電」秒變臉

在非洲開車窗亮出iPhone　竟釣出4人慢跑尾隨搶手機

鄭家純為女性砸千萬　聞內褲「私密處變清香」

女駕駛店門併排停車擋去路　他見狀傻：看不起腳踏車？

艾成生前淚談：唱歌想報答父母 絕望跌谷底...王瞳陪伴拉他出來

吃火鍋妹妹秀「捲肉特技」　筷子一甩肉片飛媽手笑歪

誤反鎖浴室喝自來水求生　獨居女困3天絕望留遺言

勸鄭寶清「相忍為台灣」　鄭文燦曝：鄭運鵬民調贏約10％

許淑華遭控「有黑道背景」！本人認了：我爸爸是更生人

苗栗選情發生棄保效應？　鍾東錦、謝福弘、徐定禎民調曝光

綠營「未必在意年底拿多少縣市」　他曝原因：建議國民黨先做好1事

社宅政策只會破產？　陳時中反批黃珊珊：將本求利

媒體民調跌到第三名　陳時中：支持我的市民趕快出來

又來！金門禁區驚見「無人機飛過」　國軍射信號彈驅離

快訊／1架無人機闖金門禁區　金防部守軍射擊信號彈驅離

他揭多起爭議讓民進黨「疲弱不堪」　年底選舉「大部分縣市都會輸」

僑委會舉辦首屆「全球華文媒體高峰會」　10月11、12日台北登場

王維中鼠蹊部不舒服　葉總：擔心續投更嚴重

全聯盟退休Kobe球衣不合理？　Dr.J：他和羅素無法相比

GINO揭曉S2O擺攤業績！　「努力過才知」到家低頭驚：沒看過的景像

外籍男子「攔路狂推銷」專挑中年女性！吳淡如點破4特性批：感覺很差

余苑綺「入住新家」現驚人巧合！　余祥銓拍下密碼留愛心❤

南方澳大橋用「矽利康」補縫　吊索遭鹽份鏽蝕連環斷

槍手火燒民宅「再射殺逃跑居民」　服役7年老兵挺身交火擊斃他

李凱威超前安、劉基鴻加碼3分彈　味全延長賽擊退富邦

戴資穎明第6度重返世界第一　日本公開賽將成「球后保衛戰」

曹竣崵、傅姿伶夫妻任愛心大使　帶罕病家庭體驗籃球樂趣

強壓23歲孕婦進草叢性侵！　色狼遭正義哥毆打「變豬頭」

政治熱門新聞

「想跟路上漂亮美妹愛愛」　游良福參選桃園市長

鄭運鵬視覺設計太像！設計師吐心聲

媒體民調跌到第三名　陳時中：支持我的市民趕快出來

許淑華遭控「有黑道背景」！本人認了

外役監將改不選殺警犯！吳子嘉怒嗆蔡清祥

3台人柬埔寨遭槍殺　外交部：柬國黑槍氾濫情形嚴重

「塑膠模型鄭運鵬」爆抄襲日劇？網傻：又來了

他揭多起爭議讓民進黨「疲弱不堪」　年底選舉「大部分縣市都會輸」

41歲鄭宇翔搶頭香參選高雄市長

鄭寶清網軍有案外案？四叉貓曝廠商抱怨：尾款沒付清

鄭寶清參選桃園「有如5級地震」　他斷言：足以讓鄭運鵬落選

鹹酥雞嘉年華陳其邁狂撒辣粉」：這包給柯P

四叉貓起底鄭寶清「網軍公司」　指稱也在幫新黨、民眾黨

蔡英文首任侍衛長劉志斌傳罹癌　恐打亂參謀總長接班佈局

更多熱門

相關新聞

許淑華遭控「有黑道背景」！本人認了

許淑華遭控「有黑道背景」！本人認了

國民黨南投縣長參選人許淑華被指控「有黑道背景」，論文抄襲的爭議也不斷被提出討論。對此，許淑華坦言，父親的確是更生人，也付出了相應的代價，希望對手不要為了選舉，將80多歲的老人捲入。

苗栗選情發生棄保效應？　鍾東錦、謝福弘、徐定禎民調曝光

苗栗選情發生棄保效應？　鍾東錦、謝福弘、徐定禎民調曝光

綠營「未必在意年底拿多少縣市」　他曝原因：建議國民黨先做好1事

綠營「未必在意年底拿多少縣市」　他曝原因：建議國民黨先做好1事

社宅政策只會破產？　陳時中反批黃珊珊：將本求利

社宅政策只會破產？　陳時中反批黃珊珊：將本求利

媒體民調跌到第三名　陳時中：支持我的市民趕快出來

媒體民調跌到第三名　陳時中：支持我的市民趕快出來

關鍵字：

鄭運鵬鄭寶清鄭文燦2022九合一大選2022桃園市長

讀者迴響

熱門新聞

快訊／韓女星驚傳離世！得年27歲

南港凶殺驚悚11秒片曝！她遭砍倒地狂尖叫：快點救我

余天見余苑綺遺容放聲大哭　李亞萍癱軟被人攙扶

夫妻不能相送！　余苑綺老公不避諱「捧斗」淚別摯愛

柬3台人被擊斃　命案現場曝光

在柬遭槍殺亡　「衡仔」生前善舉曝

22歲妹完事爆痛衝急診！醫師照X光愣了

即／北捷驚爆松鼠咬人　鑽進女乘客長褲內狂咬後膝

獨／北市南港爆凶殺！男當街「持鐮刀追砍」　女重傷送醫

柬埔寨公寓槍擊　3名台灣男遭擊

暑假結束墮胎潮來了　嬰屍「有小手小腳」遭亂丟

3台南人被爆頭擊斃！20天前才去柬埔寨

雲霄飛車故障19人受困　家長死命抓住孩子

柬埔寨喪命3台人疑來自台南！慘死照瘋傳

余天、李亞萍崩潰哭到被攙扶出會場

更多

最夯影音

更多
《蒼蘭訣》小蘭花自戕訣別東方青蒼　王鶴棣哭到崩潰...虞書欣安慰：我還在

《蒼蘭訣》小蘭花自戕訣別東方青蒼　王鶴棣哭到崩潰...虞書欣安慰：我還在
男大生夜衝陽明山遭罰18萬　喊冤「沒看到警察」攔檢畫面曝

男大生夜衝陽明山遭罰18萬　喊冤「沒看到警察」攔檢畫面曝

任賢齊不搶歌「把PART讓給弟弟們」　《披荊斬棘2》大格局超圈粉

任賢齊不搶歌「把PART讓給弟弟們」　《披荊斬棘2》大格局超圈粉

尪沉迷遊戲？妻出招破解　他一聽「男性來電」秒變臉

尪沉迷遊戲？妻出招破解　他一聽「男性來電」秒變臉

在非洲開車窗亮出iPhone　竟釣出4人慢跑尾隨搶手機

在非洲開車窗亮出iPhone　竟釣出4人慢跑尾隨搶手機

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面