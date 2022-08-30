張善政爆抄襲！　5736萬研究案竟「複製貼上」周刊、簡轉繁

圖、文／鏡週刊

民進黨前桃園市長參選人林智堅因論文抄襲爭議退選，不過，本刊調查，多次強調「政治人物誠信非常重要」的國民黨桃園市長參選人張善政，竟也涉抄襲。過去他擔任宏碁副總期間，以計畫主持人身分向農委會申請3年研究計畫，總研究經費達5,700萬元，產出的報告卻集各種抄襲樣態之大全，手法包括英翻中、簡轉繁、抄雜誌、抄論文，甚至在未標註的情況下抄用農委會資料，這份報告至今還掛在農委會網站。

▲張善政28日出席國民黨全代會，期許「強棒出擊」替藍營贏回桃園，卻遭爆抄襲爭議。（圖／鏡週刊提供，下同）

林智堅論文爆抄襲爭議時，張善政強調：「政治人物誠信非常重要。」但本刊卻接獲爆料，指張善政在2007年到2009年擔任計畫主持人，向農委會申請經費的研究結案報告竟也涉嫌抄襲。本刊透過政府研究資訊系統（GRB）網站查詢，2007、2008年的結案報告都有全文電子檔供下載。

▲張善政日前秀出自己康乃爾大學的博士論文，強調政治人物誠信非常重要。

依據公開資訊，這份名為「農業電子化發展策略分析與規劃」案執行第2年、2008年時，張善政向農委會提交的結案報告，抄襲情況嚴重，當年度研究經費2,000萬元，從該年7月執行到12月。

▲張善政研究計畫抄襲一覽表

▲張善政團隊的研究案目前還掛在農委會網站上。

張善政團隊在2008年度的結案報告中，提到「借鏡於他山之石，尋求快速導入的資訊應用模式」，蒐集國內外農業資訊科技應用現況，然而，仔細審視報告內容，卻發現其抄襲《商業周刊》、中國期刊、香港網站、英文網站，甚至在未標註的情況下抄用農委會資料，等於是領農委會預算又抄農委會的資料。

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