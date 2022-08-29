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鄧麗君再現「雲林浮空投影音樂會」　9月10日加開縣民限定場

▲雲林縣府將於9/9、9/10舉辦《鄧麗君再現雲林-浮空投影音樂會》，張縣長等人邀請大家一起到雲林觀賞，感受雲林的樂活氣息。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣府將於9/9、9/10舉辦《鄧麗君再現雲林-浮空投影音樂會》，張縣長等人邀請大家一起到雲林觀賞，感受雲林的樂活氣息。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府將於9月9日舉辦《鄧麗君再現雲林-浮空投影音樂會》，日前因臨時提早原訂索票時間開放即遭秒殺，一度引起民怨砲轟。雲林縣長張麗善今(29)日於活動記者會上宣布，將於9月10日加開縣民限定場，讓鄧麗君美妙的歌聲陪伴大家度過一個非常美妙的中秋節。

今日記者會現場特別播放鄧麗君虛擬人像VCR，影像中鄧麗君身影優雅從容地介紹家鄉「雲林」並回顧他的成長時期，同時也期待大家能在中秋節前夕一同到雲林看她的「現場演出」，此外，還邀請歌手許富凱溫柔獻唱《千言萬語》，他表示，為了此次即將演出多首鄧麗君經典的日文歌曲，特別向日文老師請教歌詞意境，希望能將經典完美重現。

雲林縣長張麗善指出，鄧麗君雖然她已經離開人世27年，在國際上仍備受肯定，許多人的心中都有一首鄧麗君的歌曲，為了讓大家能再一睹鄧麗君的風采，縣府積極籌辦鄧麗君浮空投影音樂會，特別感謝鄧麗君文教基金會的協助，讓鄧麗君的美麗身影及美妙歌聲可以透過AI技術重現在大家的面前。

文化觀光處說明，為了讓音樂會完美呈現，可容納的座位數十分有限，所有的票在8月19日台北記者會當天就被索取一空，經團隊討論後決定於9月10日晚上七點加開一場專屬雲林縣民的音樂會，民眾只要憑身分證或學生證到文觀處，一張證件可以索取2張票，索票時間自9月5日下午一點半開始，另9/9場次也會有後補票，索票時間則為9月1日下午一點半開始，索完為止。

文化觀光處陳璧君補充說明，配合音樂盛宴推出「鄧來玩雲林-三天兩夜遊程」，除了欣賞音樂會之外，還可一遊觀光工廠、文創聚落等美麗景點。此外褒忠鄉鄧麗君出生地文化園區也在9月3日至4日、9日至11日每天進行3場次導覽，以及舉辦粉彩、花布、手工皂與甜蜜蜜水體驗活動，更於9月9日晚間同步辦理《鄧麗君再現雲林-浮空投影音樂會》戶外直播，提供給所有的鄧粉，一起來感受雲林之美。
 
《鄧麗君再現雲林-浮空投影音樂會》 時間｜2022.9.9、9.10  19:00 地點｜雲林縣立體育館（雲林縣斗六市大學路三段600號） 9.09陣容｜虛擬鄧麗君、徐佳瑩、炎亞綸、許富凱、王若琳、告五人 9.10陣容｜虛擬鄧麗君、徐佳瑩、炎亞綸、王若琳 入場｜18:30開始，憑票入場

►聽Podcast #我在案發現場


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