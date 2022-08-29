雲林虎尾澄霖來送洗香香　助家扶學子備妥物資迎開學

記者蔡佩旻／雲林報導

農曆年前雲林澄霖沉香招待20多位家扶媽媽前往台版兼六園內舒心賞落雨松、沉香林，漫步有小橋有流水庭園，其中自然農法培育大片沉香樹更讓期待開眼界。開學在即，澄霖沉香董事長陳品宏為讓家扶孩子外出求學減輕生活用品採購負擔，今（29）日致贈1000瓶沉香沐浴乳給雲林家扶學子們迎開學。

▲雲林虎尾澄霖沉香今日致贈1000瓶沉香沐浴乳給雲林家扶學子們迎開學。（圖／記者蔡佩旻攝）

今日捐贈儀式中，董事長陳品宏說起在澄霖沉香「嵩霖土地公」感人小故事，一位孩子特別喜愛沉香味道，由母親帶著雙手合十對著嵩霖土地公一邊祈禱著家人的平安與健康，希望這沉香味道守護孩子，更叮嚀孩子記住家、故鄉沉香味道。陳品宏指出，而這也是促成此次在學前夕帶來沉香沐浴乳贈送家扶學子的主因。

家扶委員李美惠在這場捐贈中辦也穿針引線的重要角色，李美惠表示，「開學在即路遙遙，澄霖來送洗香香」，家扶的孩子不少在外地就學，而疫情期間清潔用品最是需求，更是家扶服務家庭們特別喜愛的民生物資，而來自澄霖沉香香氛沐浴乳就是家長們最愛，清潔之後有淡淡沉香讓人穩定放鬆。

農曆年前受邀參加澄霖沉香活動的程阿嬤今日來到現場，程阿嬤說，提到澄霖沉香至今都記得沉香的味道讓人放鬆自在。家扶學子李同學說，開學後要到台中念書住宿，該準備的東西很多，最基本的就是盥洗用品，剛聽到澄霖沉香陳董事長說這一瓶要價近千元，真的很感動，平時真的不可能花錢買這麼好的東西，真的很開心。

雲林家扶中心表示，千罐沉香的香氛沐浴乳贈送服務的家庭，就連媽媽們都喜上眉梢，讓雲林家扶服務的學子不再是開學路遙遙，而是因澄霖來送洗香香更開心迎接新學期到來，注意衛生習慣讓雲林家扶學子都能歡喜平安健康迎接新學期。

▲雲林虎尾澄霖沉香今日致贈1000瓶沉香沐浴乳給雲林家扶學子們迎開學。（圖／記者蔡佩旻攝）



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