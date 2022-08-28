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轟！雲林雜貨店氣爆　婦人炊事不慎多處灼傷送醫

▲土庫鎮馬光路一家雜貨店發生氣爆，嚇壞附近鄰居紛紛奔出查看，雲林縣消防局派員前往搶救，現場無火光，一名8旬婦人深受多處灼傷送醫治療。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲土庫鎮馬光路一家雜貨店發生氣爆，嚇壞附近鄰居紛紛奔出查看，雲林縣消防局派員前往搶救，現場無火光，一名8旬婦人深受多處灼傷送醫治療。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林土庫鎮28日傳出氣爆，馬光路一家雜貨店突然發出轟然巨響，嚇壞附近鄰居紛紛奔出查看，雲林縣消防局17時34分獲報後派遣土庫車組、崙背61、褒忠12.91、虎尾91及第二大隊前往搶救，現場無火光，一名8旬婦人深受多處灼傷送醫治療，詳細發生原因尚待進一步調查釐清。

▲土庫鎮馬光路一家雜貨店發生氣爆，嚇壞附近鄰居紛紛奔出查看，雲林縣消防局派員前往搶救，現場無火光，一名8旬婦人深受多處灼傷送醫治療。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲83歲王姓婦人正要煮晚餐，疑不慎引發瓦斯氣爆，身受多處灼傷送醫治療。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

今日下午17時許馬光路一處2層樓鐵皮建築雜貨店發生氣爆，氣爆點為1樓廚房瓦斯，氣爆造成轟然巨響、玻璃碎裂，桌子及長條椅遭震翻噴飛，雲林縣消防局出動消防車6輛、救護車3輛合計9車16人，現場由副大隊長陳世朋指揮搶救，立刻封鎖現場，並測得可燃性氣體濃度3.4，判定是瓦斯氣爆。

▲土庫鎮馬光路一家雜貨店發生氣爆，嚇壞附近鄰居紛紛奔出查看，雲林縣消防局派員前往搶救，現場無火光，一名8旬婦人深受多處灼傷送醫治療。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲警消人員立刻封鎖現場，並測得可燃性氣體濃度3.4，判定是瓦斯氣爆。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

消防員從雜貨店內側一處小廚房，將83歲的王姓婦人救出，婦人意識清楚但身上有多處灼傷，立即送往虎尾若瑟院救治，同時把屋內瓦斯桶移到屋外，現場許多物品被彈出屋外，一片狼籍顯示氣爆威力。鄰居指出，聽到巨響跑出來看，已是雜亂慘狀，嚇壞了。警消人員進一步清理現場，初判認定可能是瓦斯外洩，疑因王姓婦人炊事不慎引爆瓦斯，目前由消防局進一步調查中。

▲土庫鎮馬光路一家雜貨店發生氣爆，嚇壞附近鄰居紛紛奔出查看，雲林縣消防局派員前往搶救，現場無火光，一名8旬婦人深受多處灼傷送醫治療。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲氣爆點為1樓廚房瓦斯，氣爆造成轟然巨響、玻璃碎裂，桌子及長條椅遭震翻噴飛。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲土庫鎮馬光路一家雜貨店發生氣爆，嚇壞附近鄰居紛紛奔出查看，雲林縣消防局派員前往搶救，現場無火光，一名8旬婦人深受多處灼傷送醫治療。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲消防員從雜貨店內側一處小廚房，將83歲的王姓婦人救出，婦人意識清楚但身上有多處灼傷。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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