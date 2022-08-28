民進黨首場百工百業肇事活動在雲林　蔡英文：雲林贏台灣就贏

記者蔡佩旻／雲林報導

民進黨提名雲林縣長參選人劉建國今（28）日於虎尾農工舉行「雲林縣百工百業挺劉建國後援會成立大會」，民進黨主席、總統蔡英文蒞臨現場授與戰旗，蔡英文指出，這是民進黨第一場百工百業造勢活動，因為雲林是這次選舉關鍵中的關鍵，只要雲林贏台灣就贏，拜託大家一起把劉建國送進雲林縣政府。

▲民進黨主席蔡英文總統表示，劉建國做事認真、實在，擔任立委期間關心地方建設、交通、產業、福利、醫療、就業，好的人才不怕比較，年底選戰是雲林關鍵一戰，也是台灣關鍵一戰。（圖／記者蔡佩旻攝）



百工百業後援總會長由王勝重擔任，劉建國授旗指出，年底這場選戰對手很強、很硬，要用很多智慧、花很多時間、流很多汗，拜託大家與他一起拚過關，也支持讓所有民進黨提名的候選人都能當選，雲林才有進步力量，雲林團隊才能為雲林打造新未來。

▲民進黨提名雲林縣長參選人劉建國今日舉行「雲林縣百工百業挺劉建國後援會成立大會」，民進黨主席、總統蔡英文蒞臨現場授與戰旗。（圖／記者蔡佩旻攝）

民進黨主席蔡英文總統表示，雲林是這次選舉關鍵中的關鍵，只要雲林贏台灣就贏，認真、做事實在，好的人才不怕比較,要給雲林更進步、熱鬧，不給地方派系繼續阻擋雲林發展，這場選戰是雲林關鍵一戰，也台灣關鍵一戰。

蔡英文說，台灣經濟越來越好，政府有更多預算做更多事，明年中央政府總預算創新高，國防、社會福利照顧，給地方建設的預算也增加，政府要照顧國民也要有一個有決心的地方政府來作伙做好團隊、好的政策推動，要有中央與地方合作，地方政府沒有同心、不努力，再多的計畫都沒辦法做，給人民過更好的生活，年底選舉要選劉建國，中央與地方團結，拚出雲林好將來，找回雲林光榮感。

蔡英文提到，劉建國勇敢挑戰反改革家族，這是勇敢的事，這一戰一定要贏，拜託各行各業去宣傳拉票，11月26日返鄉投票，雲林人站出來，只要雲林贏台灣就贏，一票投給劉建國給雲林進步,一票投黨提名縣議員讓劉建國好做事，一票投鄉鎮市長候選人讓雲林充滿進步力量，一票支持十八歲公民權，讓台灣民主更進步。

▲現場民眾高喊「劉建國凍蒜、劉建國加油」；蔡英文指出，雲林是年底選戰關鍵中的關鍵，只要雲林贏台灣就贏，拜託大家一起把劉建國送進雲林縣政府。（圖／記者蔡佩旻攝）

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