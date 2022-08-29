南港凶殺驚悚11秒片曝！她倒地尖叫：快點救我　前男友開山刀猛砍

記者黃彥傑、張君豪、戴若涵／台北報導

台北市南港區三重路19號前便利超商29日下午1時05分發生一起兇殺案！一名40歲陳姓男子，因不滿29歲葉姓前女友拒絕談判，竟趁午休時間一路尾隨葉女，雙方進而爆發口角。陳男持預藏的開山刀朝對方猛砍，稍早事發畫面曝光，只見葉女狂喊「快點救我」。

陳男犯案的過程，也被路人拍下上傳「爆廢公社」。透過影片可發現，葉女不斷尖叫「快點救我」，陳男則是雙手持刀猛力朝跌倒在地的葉女猛砍、猛刺，一旁男路人見狀，抽出雨傘試圖阻止他，附近還有2名女子則是嚇到趕緊走避。

▲台北市南港區29日下午發生凶殺案。（圖／翻攝自爆廢公社）

據了解，相差11歲的葉女與陳男是前男女朋友關係，但兩人早已分手多時，陳男因感情因素多次要找葉女談判遭拒，他心有不甘，29日中午預藏開山刀到南港區三重路一帶盯哨，等到葉女出現後一路尾隨，雙方發生嚴重爭執。

陳男一怒之下，拔出預藏的開山刀砍殺葉女頭臉、腹部、手部多處，所幸葉女經送醫後並無生命危險。警方獲報後隨即出動快速打擊部隊，陳嫌一見員警到場，立刻丟棄刀械投降，隨後便遭壓制逮捕。

▲台北市南港一名男子拿刀砍傷一名女子。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

警方當場查扣凶器，並將身中多刀的葉女緊急送往內湖三總醫院急救，由於陳男身上也有刀傷，警方將他送往台北醫學院急診治療，並派警力赴醫院戒護。

據悉，陳嫌送醫時意識清楚 但目前對警方行使緘默權，一句話都不不肯說，對犯案動機未透露，警方將等到雙方身體狀態穩定後，再進一步警詢釐清案情。