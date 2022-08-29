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陳其邁、柯志恩有對手！　41歲男搶頭香參選高雄市長

記者許宥孺／高雄報導

2022九合一大選今(29日)起開放參選人登記，意外的是，今日有一名政治素人、41歲鄭宇翔隻身到高雄市選委會，繳交150萬元保證金並完成財產申報，成為第一位完成登記的市長候選人。

▲41歲鄭宇翔搶頭香，成為第一位完成登記的市長參選人。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲41歲鄭宇翔搶頭香，成為第一位完成登記的市長參選人。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼政治素人鄭宇翔登記參選高雄市長。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲政治素人鄭宇翔登記參選高雄市長，繳交150萬元保證金。（圖／記者許宥孺翻攝）

41歲鄭宇翔今日上午獨自走進高雄市選委會，並表明要登記參選高雄市市長，讓選務人員稍有驚訝，隨後帶他到5樓辦理財產登記，並繳交150萬元保證金。

鄭宇翔今年41歲，無黨籍，過去也沒有參選經驗，目前無設立競選總部，未來會透過其他方式和市民接觸。媒體問及過去職業，鄭宇翔則說，過去職業與政治參選無關。

▲41歲鄭宇翔搶頭香，成為第一位完成登記的市長參選人。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲選委會宣布鄭宇翔為高雄市長候選人。（圖／記者許宥孺翻攝）

「想要解決問題。」鄭宇翔表示，他決定參選市長的初衷，是為了解決高雄的問題、解決民進黨政府無法解決的問題。鄭進一步說明，他非對執政政府不滿，只是想要針對問題、解決問題，解決目前地方政府、中央政府無法解決的問題。

鄭宇翔表示，高雄市和中央各部門都有很多合作，但有很多問題，看起來沒有解決到，他會針對這些問題去解決。

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