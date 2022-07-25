雲林家扶獎助金缺口300萬　號召神隊友助學子築夢

▲雲林家扶陳燦勳主委與考上台大、成大的學生們一起呼籲助學人響應雲林家扶助學金募集工程。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林家扶中心這學期因疫情而影響捐贈，助學金仍有300萬缺口， 雲林家扶主委陳燦勲表示，總希望不要因經濟中斷家扶兒學習之路，所以今日召開記者會，號召各界響應助學金，期盼能有「神」隊友的響應，湊足缺口支持每學期每位高中職生6000元、大專生15000元，陪伴學子邁步築夢。

雲林家扶「每學期」共有約500名高中職與大專學子，需要號召各界響應約500萬元助學金，雲林家扶廖志文主任指出：歷年來大專及高中職新生，要邁入學習新的里程碑，但卻有7成總擔憂負擔不起註冊與生活開銷，期盼透過社會力量支持，不讓家庭經濟困難影響孩子學習之路。

家扶扶助學生吳瓊文透過希望入學錄取台大中文系，今日由越南籍母親阮氏翠代表出席，吳媽媽紅著眼眶感謝雲林家扶每學期助學金以及一路支持陪伴的認養人，「謝謝各界的愛心，讓女兒能順利考上台大！」，讓瓊文得以無後顧之憂積極參與社團及校內外比賽，對文學的熱愛更勇敢逐夢，以「教育」翻轉未來。

雲林家扶主委陳燦勲說，由衷盼望大眾愛心支持助學活動，成就家扶學子希望與未來。距離目標500萬元仍缺口300萬，盼開學籌措足額，邀請您成為雲林家扶學子神隊友，揪大家助學送暖，或洽詢05-6323200雲林家扶助學金。

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