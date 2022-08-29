恐怖工地害7棟透天變「比薩斜塔」　今開拆預計9／22拆完

▲高雄恐怖建案施工時，5個月內2度造成自強一路83巷口路面坍塌。（資料圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市前金區自強一路83巷於14日發生路面坍塌，導致周邊民宅傾斜，經三大技師公會結構安全鑑定，判定7棟建物為危樓應拆除。經取得住戶全數同意，工務局安排於今(29日)開拆，預計9月22日可完成兩階段鄰損戶拆除作業，另外也將持續協助住戶賠償事宜。

副市長林欽榮表示，市府善盡最大誠意多次與自強一路損鄰7戶協商，住戶已同意由承商代為拆除，考量施工安全，將會採分階段施工約21個工作天完成。期間，市府將會要求承商拆除程序務求完備，同時每日都要有拆除施工日誌存查，這個作業也將由高市府會同建築、土木、結構及大地技師等4大公會代表督導。

▲市值千萬以上的透天厝變成比薩斜塔。（資料圖／記者許宥孺翻攝）

▲現場以怪手支撐建物，並架設鋼梁防止倒塌。（資料圖／記者賴文萱攝）

工務局長楊欽富表示，自強一路鄰損戶是依照建築法第81條規定公告拆除，第一階段受損戶房屋家具等物品均已完成搬遷，因此於今日進行拆除作業，預計至9月22日可完成兩階段鄰損戶拆除作業。

工務局說，為了確保工地周邊鄰房安全，坍塌期間已要求承商24小時採自動監測，並派專業技師作即時數據監控及判讀；另因水位屬流動狀態，非拆除階段廠商也應維持工地內、外水位平衡，務求工安做到滴水不漏。

▲新興區自強一路危樓今日開拆。（圖／記者許宥孺翻攝）

工務局強調，本次事件經市府消防、警察、民政及工務等跨機關合作，2周內日夜協調承商完成搶修、監測、安置、鑑估及拆除前置等作業，起造、承造及監造人也皆承諾負起建築法令應有之責任，工務局將會偕同法制局持續協助鄰損戶的賠償事宜。至受損7戶外之周邊民眾，若有反映鄰損事宜，工務局建管處也會依「高雄市建築工程施工損壞鄰房事件爭議調處辦法」程序錄案處理。

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