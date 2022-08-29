韓國瑜最新動作曝！ 　宣布「典亮基金會」公益粉專正式上線

▲前高雄市長韓國瑜。（圖／翻攝自Facebook／韓國瑜）

記者詹宜庭／台北報導

前高雄市長、台北市典亮慈善基金會董事長韓國瑜今（29日）透過臉書說明，「典亮慈善基金會」粉絲專頁正式上線，未來會在該粉專上分享公益活動足跡；而他的最新動作引來上千人點讚，就連國民黨高雄市長參選人柯志恩也於下方留言「韓董事長加油。」

韓國瑜遭罷免後，不僅發表新書《韓先生來敲門》成為暢銷作家，更接任「台北市典亮慈善基金會」董事長一職投身公益。韓國瑜說，「我們會在『典亮慈善基金會』粉專上分享所有關於典亮的公益活動與足跡，請大家多多支持！」而他的最新動作引來上千人點讚，就連國民黨高雄市長參選人柯志恩也於下方留言「韓董事長加油。」

「典亮基金會」指出，他們一直致力於弱勢教育、物資送暖等公益事項，董事長韓國瑜也時常親自擔任送貨員，捐贈物資給需要幫助的好朋友們，並透過《韓先生來敲門》走訪全台、探訪散落在各地的溫暖微光，「未來，我們會在粉專分享所有關於典亮的公益活動與足跡，用良善的光芒點亮台灣！」

根據司法院法人登記公告資訊，位於台北市復興北路的「財團法人台北市典亮慈善基金會」於2020年4月17日設立登記，由捐助人路孔明捐助，財產總額為新台幣1000萬元，以辦理社會福利為目的。去年8月20日該基金會變更登記，原任董事長姜忠良、董事林良壽辭任後，改由韓國瑜出任新董事長，其餘董事則有楊政達、劉品嫻、林之凱、葉慶元等人。