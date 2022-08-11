蔡英文要「挺堅」！韓國瑜喊回歸學術專業　「否則如何教育下一代？」

▲韓國瑜新書發表會。（圖／記者周宸亘攝）



記者杜冠霖／台北報導

桃園市長參選人林智堅論文風波不斷，民進黨主席、總統蔡英文10日定調「支持智堅捍衛自己的清白」。對此，前高雄市長韓國瑜批評，治國者若連最基本的人格品德都沒有，又該如何教育下一代，選舉是一時的，學術倫理與誠信才是最該被重視的事，「請讓學術回歸獨立專業，別讓台灣的品德教育在國際間淪為笑柄。」

林智堅被控論文抄襲，遭台大撤銷碩士學位。蔡英文昨在中執會表示，相信林智堅沒有抄襲，下令全體黨公職「相信自己的同志」，支持林捍衛清白；惟據了解，有民進黨立委在黨團群組發難，質疑現在的辯論方向「當人民沒有判斷能力」，喊跟台大對幹恐是火上加油。

對此，韓國瑜表示，台大身為台灣最高學府，近百年來孕育出台灣唯二的諾貝爾獎得主，然而令人痛心的是，當無數的學者教授在這最高知識殿堂努力教育我們的下一代，執政者卻為了政治利益，不惜傷害台大珍貴的學術倫理價值，「更輕易將台灣最高學府在國際間耗費數十年才建立起來的聲譽毀於一旦！」

韓國瑜指出，「敦品勵學、愛國愛人」是台大的校訓，若看到治國者連最基本的人格品德都沒有，「我們又該如何教育下一代？」，韓國瑜呼籲，選舉是一時的，學術倫理與誠信才是最該被重視的事，請讓學術回歸獨立專業，「別讓台灣的品德教育在國際間淪為笑柄。」