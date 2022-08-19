韓國瑜勘災聞淹水成經典　大樓受災戶打官司3年終獲賠償

▲韓國瑜（右一）前往「裕藏富邑大廈」視察地下室進水時，捧起地上積水來聞。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄在2019年7月19日下豪大雨，造成多處淹水，當時的高雄市長韓國瑜被轟神隱20小時才出面，他勘災時低身聞淹水的畫面成為經典。而他當年勘災的苓雅區一幢大樓，因淹水造成地下室汪洋一片，其中兩名住戶的愛車因來不及移走變泡水車，住戶認為保全公司有疏失提告求償，官司纏訟3年，一審法院判保全公司應各賠47萬和49萬餘元。可上訴。

南台灣在2019年7月19日受到雨彈襲擊，多地傳出淹水災情，高雄市路面更是大積水，嚴重影響交通，時任高雄市長的韓國瑜卻被爆19日晚上參加「全國餐飲工會」舉辦的餐敘後，神隱約20小時，20日下午4點30分才出面，到苓雅區「裕藏富邑大廈」視察地下室進水狀況，慰問受災戶，他一到淹水現場，就先彎腰捧起水來聞，直說是他的習慣，「聞看看有沒有油、擔心水裡夾雜化學物質」，經典的畫面引發熱議。

而當時淹水的大樓住戶中，有兩人的車子因為來不及移走，被滅頂變成泡水車，一名住戶指稱自己的車剛買2年，最後以9萬元賠售，另一名住戶則是1年的新車，也只賣了16萬元，他們認為保全公司沒有即時安裝防水閘門，導致地下室被大水淹沒，因此分別向保全公司提告求償47萬和57萬餘元。

法院審理時，保全公司指稱，當天高雄地區發生豪大雨屬極端異常天候，大樓所在區域地勢較低，以往就常發生淹水，當時大樓管理員判斷大樓附近開始積水，即使裝設防水閘門也難抵擋當日水勢，因此先行廣播通知住戶移車，等確定已無住戶牽出車輛後，準備裝設防水閘門時，就因大雨造成積水瞬間灌湧，認為公司沒有疏失。

但法官認為，大樓地下室的防水閘門門片就放在裝設處的牆壁上，距離裝設處不到1步之距離，應該1人就可以獨自完成，保全公司派駐的管理員無能力獨自設置防水閘門，又沒有相關機制尋求他人協助設置，致防水閘門未能及時設置，認定保全公司有疏失，因此判賠47萬和49萬餘元給2名住戶，全案可上訴。