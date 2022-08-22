台南2警執勤遇刺殉職　韓國瑜「憤怒又難過」：殘忍程度讓人無法想像

▲台南警遭割頸20公分不治，2警配槍彈匣均遺失。（圖／民眾提供）



記者杜冠霖／綜合報導

台南安南區北汕尾三路22日驚傳兇殺！有兩名員警疑似在追查竊盜通緝犯時遭受攻擊，雙雙失去生命跡象，其中一人甚至遭割頸20公分，兩名員警經緊急搶救仍宣告不治。對此，前高雄市長韓國瑜表示，兇嫌殘忍的程度讓人無法想像，「期盼兩名勇警的家屬能夠節哀，政府一定要給予後續保障。同時，期盼警方能儘速逮人、確保其他民眾安全無虞。」

據悉，27歲員警曹瑞傑及36歲涂明誠今上午11時許疑似在追緝竊盜通緝犯，但卻遭到攻擊，經緊急送醫後，仍不幸宣告不治。台南警二分局目前已派員前往現場勘查蒐證，並拉起封鎖線，而犯嫌逃逸無蹤，人數不明，尚在積極追查中。

韓國瑜表示，台南兩名勇警疑似在追捕通緝犯時遇襲，結果兩人皆傷重不治。據新聞描述，這兩位英勇殉職的員警只有27歲與36歲，才處於人生剛要起步的階段，據悉，兩人全身傷痕累累，「兇嫌殘忍的程度讓人無法想像！」

韓國瑜感嘆，而同樣無法想像的是，兩名年輕人從出社會一路當上警察、需要耗費多少的心力？在冒著生命危險緝兇、保護人民的生命安全時、又需要鼓起多大的勇氣？如今這兩條英勇生命驟然消逝，「我想在此致上莫大的哀悼與敬意，謝謝他們為台灣社會安全賣命的付出，期盼兩名勇警的家屬能夠節哀，政府一定要給予後續該有的保障。同時，期盼警方能儘速逮人、確保其他民眾的安全無虞。」