艾成墜樓亡　韓國瑜「感到相當震驚」：當時深深被他感動

▲高雄前市長韓國瑜發文悼念艾成。（圖／記者周宸亘攝）

記者張鈜閔／綜合報導

藝人艾成墜樓身亡，讓不少星友感到震驚不捨，高雄前市長韓國瑜今也在臉書發文悼念，表示「謝謝艾成用勵志的音樂鼓舞人心，期盼你到另一個世界能從此安詳快樂，祝福你！」

韓國瑜稍早發文表示，「今天早上得知藝人艾成身亡的消息，感到相當震驚」，表示艾成在2018年時曾領軍「87樂團」一同到高雄表演，並為高雄的青年朋友創作《作伙作夢》這首歌，「來勉勵年輕人為夢想打拚的精神。」，透露當時看到這首歌曲時「深深被他的努力與正向而感動。」，最後嘆「謝謝艾成用勵志的音樂鼓舞人心，期盼你到另一個世界能從此安詳快樂，祝福你！」

▲艾成離世，享年40歲。（圖／翻攝自FACEBOOK／艾成的異想世界）

據了解，艾成昨晚情緒就出現異常，甚至無法對話，妻子王瞳見狀也持續陪伴在一旁，但因今早必須前往宜蘭工作，2名教友得知後情況後主動到蘆洲陪伴艾成，然而2名教友到場後，艾成先是開了門，但卻一直躲在角落，教友不敢輕舉妄動，只好站在門口不斷用言語安撫。豈料不到一分鐘的時間，艾成就突然失控往房間衝去，教友連忙追上，但進到房內後就已不見艾成人影，教友們當場嚇壞。

原在宜蘭工作的妻子王瞳接獲噩耗，急忙趕回蘆洲，並在好友李明依、以及另外2位教友的陪同下抵達蘆洲分局，走進警局前4人還先在門口低頭禱告，神色哀戚，王瞳走進警局製作筆錄，後隨即前往板橋殯儀館認屍。

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