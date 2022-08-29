如廁被對著拍！日死囚不滿「24小時監視」 　國賠求償416萬

▲日本一名死囚犯因不滿遭到監視，因此提出訴訟。（示意圖／取自免費圖庫WUNDERSTOCK）

記者王佩翊／編譯

日本一名死囚犯2007年被關入監獄後，便被安排入住裝有監視器的房間。而他長達14年在約5.7平方公尺的空間內，被獄方24小時全方位無死角的監控，包含如廁、更衣都一覽無疑。該名死囚犯認為獄方侵害其隱私權，因此提出訴訟，並提出國賠申請，求償1900萬日幣（約新台幣416萬元）。

根據《朝日新聞》報導，該名男性死囚犯2013年因殺人被判死刑定讞，而他2007年在一審判決中被判死刑後，就被關入東京拘置所，該拘置所同時也是日本7座可執行死刑的刑場之一。訴狀指出，該名男子自從2007年進入東京拘置所後，獄方並未說明任何理由，就將他關進天花板設有監視器的房間內。

訴狀中提到，男子被安排的房間為3.5張榻榻米大，約5.7平方公尺。獄方所設置的監視器則能夠將房間內部一覽無遺，沒有任何死角，且24小時監視，從未間斷過。男子認為，長達14年的監視嚴重侵害他的隱私權。他聲稱，自己不管是上廁所還是換衣服，都被監視器對著拍。

這名目前仍收容於東京拘置所的死囚犯以侵害隱私為由，國賠求償1900萬日幣（約新台幣416萬元），近日已提出訴訟，該案預計不久後將於東京地方法院審理。

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