南韓入境防疫研擬再放寬！考慮「免除陰性證明」　不限本國籍人士

▲南韓考慮廢除入境時持新冠篩檢陰性證明，圖為仁川國際機場。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

目前入境南韓時，旅客仍須持48小時以內的核酸篩檢（PCR）陰性證明、或是24小時內的專家用快篩陰性證明，不過隨著主要國家開始陸續放寬入境防疫政策，加上全球新冠疫情開始趨緩，南韓政府研擬將取消入境前篩檢的防疫措施，且實施對象不限制是本國人或外國人。

根據《韓聯社》，由於目前抵達南韓時必須持48小時內PCR、或24小時內專家用快篩陰性證明，才能允許入境，而入境南韓後必須又在1天內接受PCR篩檢，因此旅行或觀光業者大都認為兩者相隔的時間過短，彰顯出效率不佳，且也需考量到旅客在其他國家較不方便隨時安排接受PCR篩檢、或是當地篩檢費用昂貴等因素。

對此，南韓防疫當局關係人士在《韓聯社》致電採訪時表示，「目前正考慮是否研擬廢除入境前篩檢，之後我們將會進入檢疫管理委員會等程序，才會做出結論。」

其實目前南韓防疫當局對於是否廢除入境前篩檢，仍持謹慎態度。疾病管理廳25日表示，「境外入境確診病例仍維持增加趨勢，目前還是會嚴格監控國內外疫情變化，維持入境前篩檢。」

不過隨著新冠大流行的趨勢有所趨緩，且防疫政策大多聚焦在如何控制染疫高危險群患者，加上全球新冠確診病例新增的速度有所減緩後，主要國家開始鬆綁出入境防疫措施，因此南韓也不得不考慮是否跟著鬆綁。

據悉，在經濟合作暨發展組織（OECD）的38個國家中，目前只有南韓、日本能維持要求實施入境前篩檢，而日本則預計9月7日起免除施打3劑疫苗民眾的入境前篩檢義務。

嘉泉大學吉醫院感染內科教授嚴仲錫（엄중석，音譯）表示，「目前國外確診者有下滑趨勢，因此若針對所有入境旅客實施新冠篩檢，恐怕會變得沒什麼意義。我認為應該強化入境後的管控措施，針對是否有變異病毒株流入實施監控，旅客入境時若出現類似症狀或發燒，應該在現場安排篩檢，而（當局）應監控旅客入境2周內的狀況。」

不過也有專家認為，現階段若解除旅客入境前篩檢，恐怕為時尚早。高麗大學九老醫院感染內科教授金宇柱（김우주）表示，「現在我國（南韓）每百萬人的確診者比率是全球最高的，若鬆綁出入境防疫恐怕過早。因為自從今年6月鬆綁出入境防疫後，確診者新增規模持續飆增，結果導致入境後實施的新冠篩檢，時限從3天以內改為1天以內。」

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