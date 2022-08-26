張善政競總輔選團隊就位　主委呂玉玲、後援會總會長邱奕勝

▲國民黨桃園市長張善政競選團隊成員今天正式出爐，立委呂玉玲擔任主任委員，議長邱奕勝擔任後援會總會長，圖為日前在桃園活動中兩人同框畫面。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

國民黨桃園市長參選人競選團隊經多方協調，競選總部首波輔選幹部今天出爐，將由立委呂玉玲擔任主任委員，桃園市議會議長邱奕勝擔任後援會總會長，南北區主委則分別由立委魯明哲與萬美玲擔任，桃市13區幹部也已敲定。國民黨桃園市黨部強調，競選總部公布首波幹部、後援會、南北區與13區主委、召集人，後續還有其他幹部陸續上任，將組成堅強有力輔選團隊，非常有信心打贏這場市長、市議員選戰。

國民黨桃園市黨部表示，國民黨中央日前徵召前行政院長張善政參選桃園市長，經過多日徵詢協調，首波競選總部包括主委、後援會、南區、北區與桃市13區主委等多人已就定位，即日起開始運作，進行各項輔選事宜。

▲國民黨桃園市長張善政競選團隊成員今天正式出爐，立委呂玉玲擔任主任委員，議長邱奕勝擔任後援會總會長，圖為日前在桃園活動畫面。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

其中競總主委為立委呂玉玲，後援會總會長則為議長邱奕勝、醫療後援會召集人為立委張育美、婦女後援會召集人為市議員呂淑真、青年後援會召集人桃園市青工會總會長陳韋曄。

此外，桃園市北區競選總部主委為立委萬美玲、南區競選總部主委是立委魯明哲，13區競總主任委員分別是：桃園區為市議員蘇家明、八德區為前八德市長張春松、大溪區為大溪鎮長曾榮鑑、復興區為前桃園縣救國團總幹事李永福、龜山區為前縣議員李麗珠、蘆竹區為市議員褚春來、大園區為退休校長陳根深。中壢區為前縣府工策會總幹事姜松茂、平鎮區為市議員陳萬得、龍潭區為前龍潭鄉長葉發海夫人馮愛蓮、觀音區為前觀音鄉長黃茂實、新屋區為前新屋鄉長徐同治、楊梅區則為立委、（天成醫療集團董事長）張育美。

【更多新聞】

►午後雷雨溪水暴漲困32登山客 桃警消搜救隊助引導安全下山

►桃園租賃式科技執法第2波35處8／29日上路 9月中完成百大啟用

►遭爆請病假卻狂玩接業配！長官幫挺出聲 正妹警還是落淚這樣說