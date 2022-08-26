午後雷雨溪水暴漲困32登山客　桃警消搜救隊助引導安全下山

▲來自雙北市登山團32人昨（25）日攀登桃園市復興區南插天山，下午返程時遇上溪水暴漲受困，桃園市消防局第四大隊派員救援。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

來自台北與新北市32名登山客昨（25）日攀登桃園市復興區南插天山，下午返程時碰上山區大雨導致溪水暴漲無法渡溪下山，桃園市消防局接獲求助電話，立即派遣復興消防分隊人員上山救援，經確認團員健康無虞且所處位置安全後，協助引導至登山口，32名登山客在晚間近7時許平安返回登山口後自行離去。

▲32名登山團昨（25）日攀登桃園市復興區南插天山，返程遇上溪水暴漲受困，消防局人員到場救援。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市消防局指出，這行由14男、18女組成的登山團，昨日上午攀登南插天山，返程時於下午4時50分許要度過宇內溪時，因山區下雨導致溪水暴漲無法渡溪，一行人受困於山區因此向消防局求助，消防局派遣復興消防分隊與第四搜救分隊共計11人、5輛消防與救護車輛前往協助。

▲來自雙北市32名山友昨（25）日攀登桃園市復興區南插天山，返程遇上溪水暴漲受困，桃園市消防局人員到場協助救援。（圖／記者沈繼昌翻攝）

第四大隊大隊長郭百倫表示，經警消確認登山團座標與成員無身體不適，所處位置無危險之虞，消防人員以繩索安全梯等方式協助登山團員渡過溪流後往山下登山口方向前進，晚間6時45分許，32名團員順利抵達登山口，因皆無受傷狀況，登山客感謝警消協助下山後遂自行離去。

桃園市消防局呼籲，山區常有突發性暴雨導致地面濕滑，且山區地形崎嶇難行，登山民眾易因路況不熟造成滑落等危險，提醒民眾應練好基本體力外，登山前仍需做足準備，留意天候驟變預報事先檢查裝備，才能安全登山。

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