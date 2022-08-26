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另類政見會！桃園智慧醫療城市論壇　3市長參選人罕見同框

▲敏盛醫療體系今（26）日下午舉辦桃園智慧醫療城市論壇，邀請醫界與桃園市長鄭文燦與3名市長參選人出席，4人與出席人士對智慧城市論壇比出讚的手勢。（圖／記者沈繼昌攝）

▲敏盛醫療體系今（26）日下午舉辦桃園智慧醫療城市論壇，邀請醫界與桃園市長鄭文燦與3名市長參選人出席，4人難得同框。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

敏盛醫療體系今（26）日舉辦「2022桃園智慧醫療城市論壇」，桃園市長鄭文燦、民進黨市長參選人鄭運鵬、國民黨市長參選人張善政與民眾黨市長參選人賴香伶4人難得同框；3名市長參選人台下偶有討論議題，但張、鄭2人則幾乎無互動，對於前立委鄭寶清是否參選等敏感政治議題，張、賴2人侃侃而談，鄭文燦與鄭運鵬則都婉拒受訪。

▲敏盛醫療體系今（26）日下午舉辦桃園智慧醫療城市論壇，邀請醫界與桃園市長鄭文燦與3名市長參選人出席，4人難得同框。（圖／記者沈繼昌攝）

▲敏盛醫療體系今（26）日下午舉辦桃園智慧醫療城市論壇，邀請醫界與桃園市長鄭文燦與3名市長參選人出席，4人與出席人士對智慧城市論壇比出讚的手勢。（圖／記者沈繼昌攝）

這場桃園智慧醫療城市論壇猶如3名市長參選人對智慧醫療城市另類政見發表會，敏盛醫療體系邀請醫界人士到場，鄭文燦致詞時表示，敏盛醫療集團引入國際醫療商場（Medical mall）概念，結合智慧醫療、長照、養生、科技健檢等服務，打造「敏盛智醫城 （Smart medical city），商場中提供醫療與健康的複合式服務，是目前美國非常盛行的方式。未來醫療照顧趨勢將走向全面智慧化，朝向全能照顧、全齡照顧、全區域照顧等無所不及的照顧模式，以節約人力提供更迅速、即時、友善的醫療服務，敏盛醫療集團是領域的領頭羊。

▲敏盛醫療體系今（26）日下午舉辦桃園智慧醫療城市論壇，3名市長參選人各自表述對智慧醫療城市看法與建議。（圖／記者沈繼昌攝）

▲敏盛醫療體系今（26）日下午舉辦桃園智慧醫療城市論壇，3名市長參選人各自表述對智慧醫療城市看法與建議。（圖／記者沈繼昌攝）

鄭運鵬則提出推動市立智慧型醫院想法，諸如老人復健長照醫院、兒童醫院以及網路基礎建設、完善5G佈建，協助介接資源，另外還提出擴大救護車、急診室互動醫療，解決醫療體力資訊傳遞落差、落實精準醫療等願景。

張善政則以自己曾在行政院政務委員與科技部長任內經驗為例，認為癌症早期篩檢之重要性，同時提出建立桃園居民健康大數據的構想，希望藉此提前找出高風險職業、地區、族群，步入精準醫療時代，若擔任市長則希望市府補助高風險職業族群，例如交通警員、污染產業工人等方式，提升市民健康品質。

賴香伶則強調，雖無醫療體系之經歷，但在醫療產業智慧化、醫療資源分享上提出看法，她認為手術室建設、電子病歷、遠距醫療、影像傳輸、AI系統等5大面向與資訊網路的建置，在醫療資源匱乏偏鄉設置醫院，以落實醫療資源平均分配在各區，以平衡桃園醫療資源。

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