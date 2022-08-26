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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

趙少康嗆陳時中「別拖蔣萬安下水」　曝勝選策略：做實事拓展票源

▲▼ 中廣董事長趙少康 。（圖／趙少康辦公室提供）

▲中廣董事長趙少康。（圖／翻攝自臉書）

記者詹宜庭／台北報導

年底九合一大選將近，台北市長選戰也備受關注。中廣董事長趙少康26日透過臉書力挺國民黨台北市長參選人蔣萬安，不僅曝光其選戰勝選策略，更大讚他「真誠又實在，開啟台北無限可能」。而面對近期疫苗採購合約爭議，趙少康則痛批民進黨台北市長參選人陳時中以「蔣萬安是疫苗調閱小組的召集人」為由拖蔣萬安下水，所做所為都充滿政治考量。

台北市長選戰呈現「三腳督」局面，趙少康曝光蔣萬安勝選策略，指其目標是積極拓展票源、靠做實事、提出對不同地區與年齡層的政策、積極為市民服務並爭取所有人認同，他更大讚「蔣萬安既真誠又實在，開啟台北無限可能，祝福他參選台北市長一切順利！」

對於蔣萬安新書《台北，萬安》中提及「善良是一種選擇」，趙少康表示，蔣萬安初次選舉時曾受到黑函、負面選舉的攻擊，其團隊也討論是否要用負面選舉的方式以其人之道，還治其人之身，但最後卻決定用正面的方式選舉，「這次他也依然堅持用正向的方式參選，我相信他堅持的價值，選民終究會看到。」

至於近期疫苗採購合約爭議，趙少康則怒轟陳時中以「蔣萬安是疫苗調閱小組的召集人」為由拖蔣萬安下水，蔣也澄清道，當時陳時中只給他兩個選擇，一是什麼都沒得看、二則是只能看三分之二都被塗黑的文件，痛批「根本是在規避檢查」。蔣萬安說，有些資料雖然有保密條款，但也有「除外條款」，受當地法規、政府監督時是可以公佈的，然而陳時中卻一句話都講不出來。

趙少康補充，陳時中在擔任衛福部長時，不僅沒有照顧台北、堅持疫苗要「平均分配」，所做所為更是充滿政治考量與意識形態，甚至衛福部污名化萬華、讓民眾淋雨排隊等快篩，種種作為都深深烙印在台北市民的記憶裡，「如今陳時中還厚著臉皮想選台北市長，相信台北市民不會認同。」

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