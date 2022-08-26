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男主播連線記者妻　脫口喊「親愛的」影片瘋傳！本人澄清了

▲▼ 馬來西亞一名男主播疑似在直播中喊出親愛的。（圖／翻攝自TikTok）

▲ 法米和山希在電視台相識相戀，是夫妻也是同事。（圖／翻攝自TikTok）

記者陳宛貞／綜合外電報導

馬來西亞一名男主播日前在攝影棚內播報新聞，連線同為主播的妻子時疑似太過緊張，叫錯妻子的名字，聽在眾多觀眾耳中卻變成「親愛的」3個字。這段甜蜜的小插曲很快就在社群媒體上瘋傳，引發眾多網友熱議，也釣岀影片中的主角親自回應。

根據大馬《中國報》，馬來西亞國營電視台（RTM）女主播兼記者珊夏山希（Samsia Samsi）日前親自在TikTok分享這段影片，原來她和同是主播的老公納茲里法米（Nazrie Fahmie）近日在新聞節目中同框，老公卻因緊張口誤，唸錯她的名字。

@samsiasamsi

sampai tersasul husband panggil nama kita

♬ original sound - samsiasamsi

影片中可見，法米當時在節目中正要播報下一則新聞，連線山希時卻將她的名字唸成「莎莎山希」（Sasa Samsi），語畢自己也忍不住尷尬一笑，令山希忍不住發文嘲笑老公。

然而，卻有眾多網友聽到法米對山希說，「跟著莎莎山希了解詳情。親愛的，請說」，令他們興奮留言打趣法米竟在節目中使用二人的愛稱，影片也因此開始瘋傳。

不過山希對此則出面回應，法米當時其實是說「珊，請說」，並沒有說出親愛的，只是發音相似導致誤會。她也幽默表示，「如果他真的說了親愛的，明天可能就不能報新聞了。」

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