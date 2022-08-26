被女友提分手氣瘋！他「枕頭蓋臉」活活悶死　冷叩閨蜜把屍體載走

▲馬來西亞一名女子向男友提分手後，竟慘遭男友用枕頭活活悶死。（示意圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

馬來西亞一名19歲男子因不甘被24歲的女友分手，氣急之下竟用枕頭壓住女友的臉部，活活將其悶死，事後還打給女友的閨蜜，叫對方將屍體載走。警方當晚在案發現場附近捕獲還穿著作案衣物的嫌犯，並將以謀殺罪名對此案展開調查。

據《星洲日報》報導，馬來西亞巴生南區的警局在24日晚間接獲一名女子的投報，聲稱她閨蜜的男友用枕頭將閨蜜悶死了以後，還打電話叫她到現場將屍體載走，於是警方立刻派員趕往案發現場。

警方與醫護人員抵達甘榜班登（Kampung Pandan）的民宅時，發現躺在床上的受害者早已去世，全身未有傷痕，而蒐證小組也在現場找到了幾樣可協助案件調查的物品。

刑事罪案調查小組在當晚9點20分派出隊伍，於案發現場附近捕獲嫌犯，發現原來24歲的死者日前曾向男友提出分手，不料男友居然一時被憤怒沖昏頭，用枕頭壓住受害女子的臉部，活活將其悶死，才釀下這宗謀殺案。

警方透露，年僅19歲的嫌犯沒有任何犯罪紀錄，而他被警方逮捕時，身上還穿著犯案時的衣物。警方目前將以刑事法典第302（謀殺）條文對此案展開調查。