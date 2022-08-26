女大生控遭狼師騷擾！逼填「性問卷」　深夜聊色：想和妳一起自慰

▲馬來西亞一名女大生自曝遭教授性騷擾，導致她體重下降、需要心理諮商。非新聞當事人。（示意圖／CFP）

記者葉睿涵／綜合報導

馬來西亞一名女大生最近自曝於1年前被教授性騷擾，還秀出對話記錄，指控教授要求她填寫與性行為和自慰相關的問卷，還多次發表露骨言語，甚至在與她通話時自慰，讓她覺得受辱，於是決定揭發這名狼師，並報警將對方繩之以法。

綜合當地媒體報導，女大生法拉（Farah Azuin）最近在推特爆料，聲稱自己曾在1年前被大學的教授性騷擾，但她卻一直保持沉默，直到現在才終於鼓起勇氣報警，將狼師的惡行公諸於眾。

Lepas 1 tahun lebih kes ni . Baru harini ada keberanian nak cerita dekat public. Selamani diamkan diri serahkan semuanya dekat polis&uitm. But till now still nothing. pic.twitter.com/25e9b7qdeR — Farah azuin (@awwinnn_) August 16, 2022

她在帖文中秀出多張照片指出，這一切都是從教授要求她填寫問卷調查開始的。當時，這名狼師表示，問卷的題目與性方面相關，「可能會有些敏感」，但由於法拉認為自己經常替同學填寫問卷，加上對方又是她的老師，認為教授可能是在從事相關領域的新研究，於是便出於禮貌答應了對方。

法拉在填寫問卷時發現，調查中的所有問題都與性經驗和自慰有關，而且題目十分露骨，但她還是硬著頭皮完成作答。不料，2天後的夜晚，教授親自撥通了她的電話，語帶輕佻地和她聊起了性相關的問題，還告訴法拉自己正在手淫，同時要求她也一起這麼做，讓法拉感到非常不適。

How its start. Masa ni chat sir sbb nak tanya pasal assignment since i kurang faham. And dia tanya boleh tak tolong dia jadi responden as u can see. So as student kiteorg dah biasa kena jawab kaji selidik ni so tak expect apa2 buruk pun even after sir sent pic.twitter.com/fKHQxnFKTi — Farah azuin (@awwinnn_) August 16, 2022

法拉表示，自己當初之所以答應參與調查，是因為相信教授是個好人，「但沒想到我錯了，我事後才知道有不少受害者也與我一樣被這名教授性騷擾，於是我才決定勇敢站出來揭露教授的惡行，並收集證據，向警方報案」。

法拉透露，這名教授在她報警後，曾向法拉請求原諒，並希望她可以撤案，不過由於法拉並未見到警方和校方對狼師採取行動，這名教授至今仍在大學中任教，而她自己卻深受此事影響，導致她體重急劇下降，還需要接受心理諮商，因此她決定一定要將狼師繩之以法，而她的舉動也深受網友支持。