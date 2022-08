女大生控遭狼師騷擾！逼填「性問卷」　深夜聊色：想和妳一起自慰

▲馬來西亞一名女大生自曝遭教授性騷擾,導致她體重下降、需要心理諮商。非新聞當事人。(示意圖/CFP)

記者葉睿涵/綜合報導

馬來西亞一名女大生最近自曝於1年前被教授性騷擾,還秀出對話記錄,指控教授要求她填寫與性行為和自慰相關的問卷,還多次發表露骨言語,甚至在與她通話時自慰,讓她覺得受辱,於是決定揭發這名狼師,並報警將對方繩之以法。

綜合當地媒體報導,女大生法拉(Farah Azuin)最近在推特爆料,聲稱自己曾在1年前被大學的教授性騷擾,但她卻一直保持沉默,直到現在才終於鼓起勇氣報警,將狼師的惡行公諸於眾。

Lepas 1 tahun lebih kes ni . Baru harini ada keberanian nak cerita dekat public. Selamani diamkan diri serahkan semuanya dekat polis&uitm. But till now still nothing. pic.twitter.com/25e9b7qdeR

她在帖文中秀出多張照片指出,這一切都是從教授要求她填寫問卷調查開始的。當時,這名狼師表示,問卷的題目與性方面相關,「可能會有些敏感」,但由於法拉認為自己經常替同學填寫問卷,加上對方又是她的老師,認為教授可能是在從事相關領域的新研究,於是便出於禮貌答應了對方。

法拉在填寫問卷時發現,調查中的所有問題都與性經驗和自慰有關,而且題目十分露骨,但她還是硬著頭皮完成作答。不料,2天後的夜晚,教授親自撥通了她的電話,語帶輕佻地和她聊起了性相關的問題,還告訴法拉自己正在手淫,同時要求她也一起這麼做,讓法拉感到非常不適。

How its start. Masa ni chat sir sbb nak tanya pasal assignment since i kurang faham. And dia tanya boleh tak tolong dia jadi responden as u can see. So as student kiteorg dah biasa kena jawab kaji selidik ni so tak expect apa2 buruk pun even after sir sent pic.twitter.com/fKHQxnFKTi