「論文門像腦進水、中介法像顱內出血」　他痛批：再不止血會出事

▲民進黨前立委鄭寶清。（圖／翻攝自Facebook／鄭寶清）

記者詹宜庭／台北報導

前新竹市長林智堅因論文抄襲被中華大學撤銷其碩士學位；國家通訊傳播委員會（NCC）日前也因「數位中介服務法」，遭外界質疑箝制網路言論自由。前民進黨立委鄭寶清25日向民進黨喊話，應該給人民「撤案、道歉、撤職」三交代，更怒嗆「抄襲、挺抄襲」這種不分是非的做法，就像腦子進水，要趕快更正修復；「數位中介法」則像迷失方向的顱內出血，再不止血就會出大事。

鄭寶清透過臉書發文表示，民進黨應該給人民三個交代，包括：

第一、撤案，《數位中介服務法》不能只是暫停緩議，必須撤銷法案，言論自由是民進黨的神主牌，更是台灣民主的核心價值，民進黨再一次違背創黨精神，應知錯快改、立即撤案。

第二、道歉，無論「抄襲或挺抄襲」，犯錯就要道歉，是非與誠信是台灣人堅持的核心，更是永遠的台灣價值；民進黨對沖台大，犯錯不能當沒事，要公開向台大道歉。

第三、撤職，陳明通身為指導教授，應辭國安局長一職，有人硬拗說「論文跟市政無關、指導學生跟國安局工作無關」，但其實最根本的相關，就是人品與誠信。

鄭寶清更開嗆，「抄襲、挺抄襲」這種不分是非的做法，就像腦子進水，要趕快更正修復；「中介法」則像迷失方向的顱內出血，再不止血就會出大事。

繼台大撤銷碩士學位之後，不到一個月，中華大學也調查審議宣布撤銷林智堅學位，林智堅委任律師黃帝穎昨（24日）透過臉書代林智堅發表聲明，強調「尚未收到中華大學公文，對於中華大學學倫會公佈之審議結果感到遺憾，將在收到校方通知內容後，與律師研議如何進行救濟。」