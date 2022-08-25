林智堅學位被雙殺！顏擇雅質疑台大和中華大學詐騙：應還學費

▲林智堅論文案被雙殺。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭文晴／綜合報導

新竹市前市長林智堅被台大、中華大學先後取消碩士學位，論文案被雙殺。知名作家顏擇雅表示，林智堅雙碩士是否取消她沒意見，但想問「台大與中華大學有沒詐騙之嫌」，是否需要把收到的學費退還給林智堅，「上課加通勤時間算起來也是很貴的。」

顏擇雅今（25）日在臉書表示，若不把學費退給林智堅，將來每個學校都可以騙報考新生說畢業很簡單，時間到了也發給他畢業證書，但過幾年再以維護校譽為由說等一下，你還沒達到畢業標準，所以要取消畢業證書，「這不是更像學店嗎？」

顏擇雅說，「當年林智堅拿到學位是因為校方本身沒搞清楚畢業資格認證標準，校方不是自己理虧嗎？」雖然台灣沒有學校退錢的前例，「但我認為兩校為林智堅這個案子首開先例，對整個教育系統會很棒。」

顏擇雅認為，將來各校的畢業生，可以用各種名目要求學校退錢，反正自己也願意把畢業證書退回，過幾年都可以，一定會讓所有學校對教學品質都更嚴格把關，「所以我說，對教育一定是好事」、「那要是讀了四年大學，發現未來工作根本用不到大學學歷，可以比照退款嗎？」

不少網友看完贊同表示，「支持立法」、「這是一種自打臉的行為。傷一人，損百年基業」、「沒錯！準過的也是大學本身，現在説抄襲也是大學。如果鑑定品管不好，是該退錢的，畢竟商品（證書）已經發出去了。」

有網友認為，99.9%的碩博士論文沒有學術價值，對改變世界一點幫助也沒有，大家都求畢業而已，「大學勢必得再進化，否則只是有不有名的學店之分罷了。」

有人不認同說，「應該沒有哪間大學公告說，只要繳了學費就一定能拿到學位吧？繳了好幾年學費一直遲遲畢業不了的不也一堆人嗎？」要說校方責任應該是未盡審查之職，不該拿到學位的卻給了他。但以這點來說，「應該是指導教授的責任更大吧？」