中華醫大祖父母節系列活動開跑　祖孫到水道博物館親子同樂

▲中華醫大祖父母節系列活動開跑，邀祖孫到水道博物館免費健檢、吃麵線、科學闖關親子共樂。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

有多久沒有陪祖父母出門走走了？8月28日是一年一度的祖父母節，中華醫事科技大學與台南市文化局合作，將於山上花園水道博物館舉辦祖父母節慶祝活動，除有銀髮族免費健檢外，更邀手工麵線達人潘建忠現場進行麵線製作教學，並準備350份長壽麵線，分贈給65歲以上長者，讓長輩們歡喜呷百二。

另外還邀請南瀛天文館及左鎮化石園區舉辦親子科學闖關活動，達到世代互動，祖孫親子共樂目的。

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中華醫事科技大學校長孫逸民指出，學校目前有醫學學院、民生學院、護理學院共3個學院、3個研究所、19個系科，既符合就業市場趨勢也迎合企業人才需求，為了強化學生專業實務技能，也常舉辦類似活動，累積經驗；此次與文化局合作，聚焦臺南淺山，透過骨質密度檢測、血壓血氧、身體組成分析儀等醫學儀器運用，為民眾免費身體健康檢查，有意願者，不分年齡，只要攜帶健保卡，就可到場報名參加。

配合傳統吃麵線可以長壽的吉祥寓意，校方並且邀請到有來自高雄燕巢，家族製作福州式手工麵線一甲子的職人潘順隆、潘建忠父子，現場展演手工製麵過程，讓參加民眾更了解這項珍貴傳統技藝；除此之外，水道博物館也邀請到山區博物館協作平台夥伴南瀛天文館及左鎮化石園區舉辦最受親子喜愛的科學闖關活動，讓祖孫三代能夠共享珍貴的親子時光。

文化局長葉澤山表示,在後疫情時代，人們的工作和生活方式產生了重大改變，更重視生活品質與身體健康等議題，這次中華醫事科技大學與水道博物館聯合舉辦的祖父母節系列活動，融合了新世代所關心的健康問題外，還加入親子共遊的手作DIY及科普體驗,希望能給遊客有不一樣的遊玩感受。