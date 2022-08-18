疫情趨緩把握出遊人潮　台南市文化局推買二送一山線博物館漫遊卷

▲台南市文化局推出山線博物館漫遊卷，民眾只要花兩百元，就可享山上花園水道博物館、隆田文化資產教育園區及左鎮化石園區免費入園超值優惠。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

配合暑假最後一波出遊潮，台南市文化局推出山線博物館漫遊卷，民眾只要花兩百元，就可享山上花園水道博物館、隆田文化資產教育園區及左鎮化石園區免費入園一次，等於買二送一，持卷前往水交社、台南美術館及搭乘四草綠色隧道遊程也另有優惠，超值內容，推出以來已經引起討論。

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文化局長葉澤山指出，疫情趨緩，民眾出遊意願增加，加上強化行銷，台南市古蹟景點參訪人數從原本疫情期間只有正常值的兩成，回升到最近的八成左右，明顯感受到人氣回流，尤其是暑假期間，包括水道博物館的花海、化石園區的昆蟲展，以及隆田的大圳戲水體驗，都成為遊客出遊的熱門選擇。

葉澤山表示，由於這些景區相對遼闊，加上位置相近，一直以來，就有民眾希望能推出價格更加優惠的套票，經過內部討論，推出以三館為主的漫遊卷，每館門票一百元，如果三館都參觀，票價是三百元，但漫遊卷定價兩百元，等於買二送一，而且沒有時間限制，用完為止。

此外，配合漫遊卷，在今年年底前持票根可享水交社園區入園全票六折、南美館全票八折及四草綠色隧道遊船票七五折優惠，可說是相當超值，他也呼籲親子保握機會，可以到山區感受不一樣的文化及樂趣。