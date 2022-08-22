單親兒自介「我媽很正常」戳笑大票人　真相反轉！網抖：該注意了

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者周亭瑋／綜合報導

一名單親媽媽日前PO出兒子的自我介紹，起初內容戳笑大票網友，像是「我的母親是個很正常的母親」、「學習有困難時，我通常會放下」等；然而，不少人細看後，震驚發現兒子的真實年齡，忍不住擔憂直呼「這孩子需要關心。」

這名單親媽日前在「爆廢公社」發文，苦笑說「兒子的自我介紹，讓媽媽我差點......。」只見在描述家庭時，兒子除了回答，家裡經濟狀況普通，沒有零用錢，同住者有母親和她男友外，對於媽媽的評價則是，「我的母親是一個正常的母親，她對我很正常。」

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在求學這部分，兒子直言不諱，坦言求學以來並沒有好表現，也沒有喜歡的科目、老師，而最不擅長的是英文，更大剌剌地說「學習有困難時，我通常採取的行動是放下。」

▲這份自介讓不少網友擔憂。（圖／翻攝自爆料公社粉專）

至於對未來的期望，他表示，開心快樂就好，也說「希望高職畢業後能成為人」。原本這份自我介紹引來許多笑聲；不過，當大家驚覺，兒子並非國小生而是高職生時，瞬間一陣錯愕與擔心。

網友們直說，「以為是國小，這不是有趣笑笑就好」、「如果不是隨便亂寫，這小孩需要關心吧」、「要好好了解這孩子的內心，感覺他很孤單」、「一開始以為是小學生寫的，後來才注意到是高職生，覺得這孩子應該過得很悲傷不快樂，感覺已經有憂鬱症了，而且對未來不抱任何希望，身為母親，應該要好好跟孩子談談，聊聊他的狀況了才對」、「這種有很高機率會去柬埔寨打工」、「這個已經放棄人生了吧」、「笑不出來...我覺得他很不快樂」。

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