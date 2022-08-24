中華醫大辦「在地永續英語營」　深化英語素養接軌國際

▲中華醫大USR團隊為南關線的國中小學生，舉辦在地永續英語營活動，邀請菲律賓籍英語老師全英語授課，校長孫逸民（右）與菲律賓英語老師Gracia 展示台菲米食點心與特色水果。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中華醫事科技大學USR團隊，8月24、25日一連兩天在校園舉辦「在地永續英語營」活動，邀請南關線的國中和國小70位學生參與，由菲律賓籍英語教師葛西亞（Ymir Gracia）以全英語的方式帶學生認識台菲不同的米食文化、水果，並安排水質檢測、食用植栽等DIY了解生態維護、友善環境的重要。

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中華醫大有感於城鄉資源的差距及培育未來人才的重要，由師生共組USR團隊長期關注偏鄉社區的發展，位在南關線區域的中華醫大，眼看暑假已漸近尾聲，特別安排為期兩天的英語營活動，邀請南關線的國中和小學報名參加，計有關廟國中、沙崙國中和區域內的小學生共70人報名。

中華醫大USR團隊召集人孫逸民校長表示，為善盡大學社會責任，近年來積極協助偏鄉地區永續發展與培育未來人才，期能把大學資源挹注社區，縮小城鄉差距。這次舉辦的「在地永續英語營」活動，就是希望能讓南關線較偏遠的中小學學生有機會體驗全英文教育，同時也能達到跨國文化交流，拓展國際視野。

「在地永續英語營」活動邀請來自菲律賓的Ymir Gracia老師說明介紹台菲的米食文化異同，Gracia除了介紹稻米的結構，有米糠層、胚芽及胚乳等部位，也表示，米食是菲律賓人不可或缺的食物，也是台灣人的主食，台灣和菲律賓人都很會利稻米作成各種美食，像鹹味與甜味的米糕、比賓卡，都是菲賓人喜歡的米食點心，在台灣的市場也常可看到販賣米糕的，令人垂涎不已。

Gracia老師也以台灣當季的水果作為教材，教學生正確發音，讓學生當場選擇以水果或米食，與同學進行英文會話練習，加深學生的印象，提高學習效益。

而這次的「在地永續英語營」也結合聯合國推動的優質教育與氣候行動的目標，安排學生實際體驗河川觀察與水質檢測，了解環境生態與土壤、植物、糧食的關係，並讓每位學生親自以蚯蚓翻鬆過的土壤種植萵苣生菜，讓每位同學帶回去照顧，感受有機土壤對植物培植的好處，進而關注環境生態，體認只有友善土地才能達到永續發展的目標。