把握親子悠閒時光！知卡宣森活野餐市集　暑假最後森林療癒

▲▼花蓮縣府8／20辦理「品味漫森活」野餐市集，邀請大家一起吃美食、看表演，享受在綠地上野餐的樂趣。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮知卡宣公園今年重啟暑期限定的戲水活動，更邀請農村社區夥伴，在暑假期間的週末假日期間，一同在園區內進行綠色療癒手作，在暑期的尾聲，花蓮縣政府結合在地農會和青農，將於8／20辦理「品味漫森活」野餐市集，邀請大家一起吃美食、看表演，享受在綠地上野餐的樂趣。

縣長徐榛蔚表示，花蓮縣政府致力推動【慢．精品】品牌，把花蓮的生活文化、農業物產，更細心且精緻的發展成精品級的城市產業，不單是推廣商品，還要傳遞花蓮這塊土地、文化的美好，花蓮縣政府持續努力，爭取中央經費在園區內增設5處共融遊樂設施，同時進行園區部分倉庫改建，提供音樂世界、體能區、種子圖書館等場域，暑假期間安排超過30場綠色療癒體驗活動，讓參與的遊客們享受盛夏後的餘韻，散步在綠森林草花園區中，享受都市森林芬多精。

農業處長陳淑雯補充，花蓮縣政府長期推展傳統文化，結合優質農產推廣釀酒文化，包括梅酒、柚子啤酒等皆廣受各界好評，而縣府積極輔導花蓮青農返鄉有成，開發與企業聯名推出的獨特產品，這次市集也將邀請在地特色啤酒、青農手作味增、職人美味及外國美食一同參與。

本次「品味漫森活」野餐市集精選29攤商+3攤車，讓遊客享受在地職人美食，包括：手作麵包、甜點、滷味、知名排骨酥、美味咖哩、肉桂捲、鹹派、捲餅、刈包、客家美食、雞蛋糕，亦有糖葫蘆、手作果醬、咖啡及國外啤酒，另外也特別邀請「花囍樂團」、「Lawa吳采蓁」、「昱任Yuren Violin」、「派派x游偉」、「Michelle的法國生活日誌」等五組來自花蓮當地的好聲音在現場演出，野餐市集時間從11點至18點，活動還設有特色裝飾帳篷區可拍攝、打卡，鄉親可在草地上享受美食與音樂饗宴，透過品味漫森活市集，感受開學前的親子悠閒時光。

