關懷銀髮族+弱勢家庭　鄭運鵬：願做市民遮雨棚、讓幸福繼續運轉

▲鄭運鵬24日參加「銀髮族與弱勢家庭婦女社福宣導」活動。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

民進黨桃園市長參選人鄭運鵬24日參加楊梅區農會與慈馨公益關懷協會「以愛樂活～銀髮族與弱勢家庭婦女社會福利宣導」活動，鄭運鵬指出，未來若擔任市長，一定會讓愛心事業運轉得更好、更貼心，讓桃園市長鄭文燦奠定的幸福桃園繼續運轉。

鄭運鵬上午在桃園第二選區立委黃世杰、市議員鄭淑方陪同下出席這場活動，同時向楊梅區農會理事長鄭美英、總幹事周吉福與常務監事林華堃茶敘交流意見，農會則贈送在地特產仙草系列農產品。

▲民進黨桃園市長參選人鄭運鵬獲得楊梅農會致贈仙草相關農特產品。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭運鵬表示，今天拜訪鄭美英理事長，還有市議員鄭淑方也陪同，「光是姓氏就贏了一半」。每個職業都很重要，桃園農業是北台灣堅強主力，未來會持續傾聽地方意見，協助發展在地特色。

鄭運鵬說，在楊梅農會三巨頭帶領下，楊梅仙草花節已成為桃園在地特色活動，更是熱門觀光與拍照景點，農會發展出仙草雞、仙草茶等相關農特商品，大大增進觀光產值，這是非常了不起成就。每年11月到楊梅參加仙草花節，還可品嚐仙草相關農產品，既好吃又養生。

▲民進黨桃園市長參選人鄭運鵬參加慈馨公益關懷協會之「銀髮族與弱勢家庭婦女社福宣導」活動上與志工們握手致意。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭運鵬盛讚慈馨公益關懷協會的實物銀行，關懷銀髮族與弱勢家庭，鄭運鵬強調，桃園市長鄭文燦8年主政下地方發展迅速，人口增加21萬人，不僅年輕人願意搬到桃園做好鄰居，也代表生育率提高、工作機會多，年輕人在桃園居住、安心就業，長輩們更能開心當阿公阿嬤。未來若擔任市長，一定會讓愛心事業運轉得更好、更貼心，讓鄭文燦奠定的幸福桃園繼續運轉。

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