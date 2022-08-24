▲前總統陳水扁。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中一舉一動備受關注，近期有YouTube頻道「Bit King比特王出任務」以「陳時中選台北市長，連阿扁都看不下去了」等語為標題拍攝影片，被多家媒體轉載，引發關注。但在影片上傳隔天，前總統陳水扁24日中午發布緊急聲明新聞稿，強調有媒體扭曲其談話的核心價值，還大膽預言稱「陳時中將成為民進黨第二位台北市長」。

陳水扁今天中午發布聲明表示，「某媒體以不是阿扁談話的聳動標題報導，扭曲阿扁談話的核心價值，造成重大誤會，阿扁除表歉意並重申阿扁的本意」，第一，陳時中將成為民進黨第二位台北市長，自從1994年阿扁贏得首都市長後，1998年阿扁以選後還有76%施政滿意度輸掉蟬聯機會，直到2022年民進黨提名候選人陳時中，這是民進黨贏得台北市長最接近的一次選舉，阿扁深信在三強鼎立下，一定可以拉大領先差距，無懼可能的棄保效應，最後成為民進黨第二位台北市長。

陳水扁表示，第二，永遠第一的陳時中擔任台北市長綽綽有餘，陳時中擔任全國牙醫師公會理事長，率先成功推動健保總額管制，節省不少公帑並造福牙醫界，陳時中也是第一名的牙醫出身的衛生署副署長、任期最長的衛福部長，政績斐然，深受肯定，擔任防疫指揮官備極辛勞，也是全球做的最好的防疫指揮官，相較其他候選人，更能勝任首都市長的工作。

陳水扁指出，第三，陳時中擔任防疫指揮官縱有分歧也是瑕不掩瑜，陳時中從防疫指揮官退下來參選台北市長，過程中必然會有對手利用防疫期間的爭議枝節扭曲抹黑，這是選舉必經的黑暗過程，陳時中必須要小心應對，最重要的是不能被對手激怒，陳時中為了做好國人的防疫，兼顧健康與經濟，先防疫後選舉令人感佩，但阿扁擔心參選市長準備時間不夠。縱有分歧也是瑕不掩瑜，阿扁力挺更堅信陳時中可以成為民進黨第二位台北市長。