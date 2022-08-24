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桃園埤塘6年縮減200萬平方公尺　張善政「三個守護」保護千塘之鄉

▲國民黨桃園市長參選人張善政今（24）日上午在中原大學前設計學院院長陳其澎教授等人陪同下勘查桃園大圳4之6號埤塘。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲張善政24日上午在中原大學前設計學院院長陳其澎教授等人陪同下，勘查桃園大圳4之6號埤塘。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市素有「千塘之鄉」美名，但自2013年至2019年間埤塘面積縮減超過200萬平方公尺，國民黨桃園市長參選人張善政今（24）日勘查桃園大圳4之6號埤塘，他表示，將以科技人背景與永續發展理念，提出三個埤塘守護政策，包括「科技守護」、「教育守護」與「環境守護」，希望將埤塘從部分美化拉到全面守護。

已故導演齊柏林生前曾從高空俯瞰桃園埤塘，並以「宛如散落一地的水晶，閃閃發光，一閃一閃亮晶晶，埤塘就是桃園生態的眼睛！」但根據內政部統計，2013年到2019年間，桃園埤塘面積縮減逾200萬平方公尺，相當於300多個足球場面積。另外，根據審計處報告，桃園市有超過300多口被列為國家重要溼地埤塘，有三分之一，也就是約100多口面積埤塘逐漸縮小，甚至消失不見。

▲桃園大圳4之6號埤塘目前有不小面積改為太陽能種電用途。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園大圳4之6號埤塘目前有不小面積改為太陽能種電用途。（圖／記者沈繼昌翻攝）

為重視桃園埤塘日益縮減問題，張善政上午在立委萬美玲、中原大學前設計學院院長陳其澎教授與市議員參選人凌滔等人陪同下，勘查桃園大圳4之6號池，實地了解桃園埤塘現況。

張善政指出，桃園市屬台地地形，早期為灌溉農田與穩定供應水源，先民開鑿埤塘引水灌溉農作物藉以養家活口，全盛時期桃園埤塘多達上萬口，埤塘對於桃園來說，除做為農業灌溉用途，也成為桃園文化特色之一，具有一定歷史定位與價值。

▲國民黨桃園市長參選人張善政視察桃園大圳埤塘後，提出埤塘三個守護，強調有信心守護桃園埤塘。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲國民黨桃園市長參選人張善政視察桃園大圳埤塘後，提出埤塘三個守護，強調有信心守護桃園埤塘。（圖／記者沈繼昌翻攝）

張善政認為，桃園歷任縣長與市長做了很多埤塘美化工作，做的相當不錯，他希望從「部分美化拉到全面守護」，想藉此提出三個守護，用科技、教育與環境守護桃園埤塘。

張善政解釋，以教育來說，可將埤塘連結周邊的學校與社區，充分運用埤塘作為生態教育、環境永續特色教學場域，培養孩子們對在地生態的重視與知識，定期辦理種子老師工作坊，培養社區導覽員，以埤塘歷史、生態為主題，帶領更多民眾認識桃園的埤塘。

另外再加上環境保育角度來看，未來會設置智慧監控系統，即時防止傾倒廢棄物、破壞環境及汙染水質。還會延續歷屆縣市長政見，持續推動埤塘水域生態化、休憩化、公園化，讓市民有更多親水生態及休憩場所，以提升生活品質；
科技方面則運用地理資訊系統（GIS）與感測物聯網等科技，觀測、分析、維護埤塘的變化與生態。

陳其澎教授則建議，埤塘對桃園重要性是其網路與完整性，若把網路切割掉，存在的水體是不代表任何意義。我們要留住水的網路、水資源的網路與社群跟學校網路，這個做起來不單是台灣第一，也是世界首創。

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