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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

邁正妹發言人「誘人邪惡視角」被曝光　意外洩辦公室隱藏秘密

記者賴文萱／高雄報導

正妹發言人「邪惡視角」被曝光！高雄市政府先前找來前三立主播張硯卿和前台視主播周璟瑜擔任市府發言人，2人首度跟高雄市長陳其邁合體拍片宣傳高雄暑期壓軸強檔「2022年全國鹹酥雞嘉年華」。2人吃貨模樣被真實公開，直呼當天為了拍片狂吃1個多小時的鹽酥雞，飽到連晚餐都吃不下，笑喊「根本是職災等級！」

▲▼高雄市長陳其邁與發言人張硯卿、周璟瑜宣傳鹹酥雞嘉年華活動。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲邁正妹發言人「邪惡視角」被曝光，張硯卿、周璟瑜洩真實吃貨模樣。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄市長陳其邁與發言人張硯卿、周璟瑜宣傳鹹酥雞嘉年華活動。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄市長陳其邁與發言人張硯卿、周璟瑜宣傳鹹酥雞嘉年華活動。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄市長陳其邁與發言人張硯卿、周璟瑜宣傳鹹酥雞嘉年華活動。（圖／記者賴文萱翻攝）

高雄市政府觀光局推出全台暑期壓軸強檔「2022年全國鹹酥雞嘉年華」，身為鹹酥雞狂粉的陳其邁也跟2位正妹發言人張硯卿、周璟瑜一起拍攝影片，為活動跨刀宣傳。影片中，2人忙碌一天後，回到辦公室準備繼續奮鬥，沒想到一開門竟然出現超多口味豐富的鹽酥雞，一不小心，真實的吃貨模樣也跟著被曝光。

▲▼高雄市長陳其邁與發言人張硯卿、周璟瑜宣傳鹹酥雞嘉年華活動。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲陳其邁在影片中，大秀PRO級的撒胡椒粉華麗手勢。（圖／記者賴文萱翻攝）

而陳其邁則在影片中，大秀PRO級的撒胡椒粉華麗手勢，高呼「鹽酥雞是最邪惡的食物，何必這樣堅持折磨自己，加入我們邪惡的行列。」

▲▼高雄市長陳其邁與發言人張硯卿、周璟瑜宣傳鹹酥雞嘉年華活動。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼張硯卿笑說，當天拍片桌上擺滿10大盤鹽酥雞，因為要換很多鏡位，所以一直重複拍攝，大家也就一直狂吃1個多小時。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄市長陳其邁與發言人張硯卿、周璟瑜宣傳鹹酥雞嘉年華活動。（圖／記者賴文萱翻攝）

張硯卿笑說，當天拍片桌上擺滿10大盤鹽酥雞，因為要換很多鏡位，所以一直重複拍攝，大家也就一直狂吃1個多小時，完全超過平時能吃的量，飽到沒辦法吃晚餐，根本職災等級。而這次拍攝，她也對邁邁市長熱愛鹽酥雞的程度感到驚訝，「我跟璟瑜後來吃的速度變很慢，結果市長還是一直說，吃就對了！」

面對2位發言人想吃卻又擔心發胖，陳其邁笑著表示，「減肥是明天的事，小孩子才作選擇，吃鹹酥雞就是要配啤酒或珍奶。」

▲▼高雄市長陳其邁與發言人張硯卿、周璟瑜宣傳鹹酥雞嘉年華活動。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄市長陳其邁與發言人張硯卿、周璟瑜宣傳鹹酥雞嘉年華活動。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄市長陳其邁與發言人張硯卿、周璟瑜宣傳鹹酥雞嘉年華活動。（圖／記者賴文萱翻攝）

這次的全國鹹酥雞嘉年華將於8月27日、28日下午4點到晚上9點，在高雄大遠百戶外追夢廣場舉行，兩日合計近百店家到場。活動當天現場將打造成70年代復古炸雞啤酒風，還有精彩的Swing Dance、趣味活動、魔術表演、聲林之王歌手演唱等，不必出國也能享受「雞加酒」美食之旅。

觀光局長周玲妏透露，當天活動代言人-鹹酥雞女神張文綺、聲林之王選手柯騰皓、朱禹豪和水晶魔幻師王聖榮等人將會到場同樂，更有結合充滿70年風情的Swing Dance舞團、JAZZ樂團等，將共同引領民眾穿越回到那個美好的年代，打造一個充滿台灣特色風情的鹹酥雞嘉年華活動，為蓄勢待發的高雄國際觀光注入熱情活力。

▲▼高雄市長陳其邁與發言人張硯卿、周璟瑜宣傳鹹酥雞嘉年華活動。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼全國鹹酥雞嘉年華將於8月27日、28日下午4點到晚上9點，在高雄大遠百戶外追夢廣場舉行，兩日合計近百店家到場。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄市長陳其邁與發言人張硯卿、周璟瑜宣傳鹹酥雞嘉年華活動。（圖／記者賴文萱翻攝）

觀光局進一步說明，為配合本活動70年代美式復古主題，包含老字號台灣啤酒、海尼根及可口可樂應邀出場，台啤更特別推出新口味「少年狼啤酒」帶給民眾「一口鹹酥雞，一口啤酒」的味蕾饗宴，享受港都獨有的「雞加酒」盛宴。

另外，觀光局也貼心幫無法享受酒精的民眾準備其他選擇，包含鹽埕區奶茶一條街的小熊奶茶、時下年輕人最愛的龍家小巴氣泡飲等，還有多家無酒精飲料及咖啡飲品供大家選擇。

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張硯卿周璟瑜高市府發言人陳其邁全國鹹酥雞嘉年華2022九合一大選2022高雄市長

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