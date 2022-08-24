非疫苗調閱小組成員卻嗆蔣萬安騙子　陳玉珍批吳思瑤「胡說八道」

▲國民黨召開「購買疫苗文件保存30年！保密期限10年、20年、還是30年？請陳時中不要再糊弄全民！」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨台北市長參選人蔣萬安頻以疫苗採購黑箱開炮對手陳時中，但陳的競辦總幹事吳思瑤則反批蔣萬安睜眼說瞎話、是大騙子，把涉及商業機密的保密條款塗黑、遮蔽部分資訊，世界都一樣。對此，國民黨立委陳玉珍批評，吳思瑤都沒有參加疫苗採購調閱小組，其說法是胡說八道。

國民黨立法院黨團24日上午召開「購買疫苗文件保存30年！保密期限10年、20年、還是30年？請陳時中不要再糊弄全民！」記者會。會中陳玉珍指出，去年會期她擔任衛環會召委，突襲成立疫苗採購調閱小組，並全程參與秘密會議，也去閱覽室調閱所謂的秘密合約，而吳思瑤都沒有參加，其說法是胡說八道。

陳玉珍表示，她要還原事實，當時大家在秘密會議裡爭執的很厲害，但衛福部提供一些根本不需要保密的東西，且把重要資訊都用馬克筆塗黑，欲蓋彌彰。讓她印象清楚的是，蔣萬安那時提出有除外條款，但民進黨佔小組成員多數，跟在野黨起了激烈爭執，激烈到快把那張紙撕掉，所幸在野黨最後仍爭取到調出合約。

陳玉珍說，民進黨、陳時中口口聲聲說疫苗採購是因為涉及商業機密而列為機密，但行政院主計總處回覆給國民黨團，指出新冠肺炎疫苗採購非屬機密預算，而立法院預算中心也提到，新冠肺炎疫苗採購案所編製的，非屬機密預算。

媒體詢問，由於蔣萬安是疫苗調閱小組召集人，陳時中就說，如果當初蔣覺得資料不夠，就應該要提出來，沒提出來就是失職。

陳玉珍表示，聽到這樣講，「我實在非常氣憤」，從成立疫苗採購調閱小組到開秘密會議、調閱資料，民進黨就是一路阻擋，「現在是怎樣，主張不公開的反過來監督要公開的」，如果陳時中認為沒有不可告人之處，為什麼不公開？

陳玉珍批評，民進黨幾乎沒有立委去看過調閱的疫苗合約，反而是反對成立調閱小組，成立後又在私下密會時跟在野黨吵翻天。當時成立小組時，民進黨立委陳瑩是召集人，但她從未召開會議，後來國民黨團利用審紓困決議時，以附帶決議成功增加一位召集人，所以後來變成蔣萬安跟民進黨立委莊敬程為召集人，結果民進黨仍從未辦過半次會議，反倒蔣萬安召開3次。

到底何謂除外條款？國民黨立委李貴敏指出，保密條款的除外規定，如果是因為政府機關、立法單位或司法機關要調查資料時，這個機密決不是可以拒絕回應的理由，這是國際慣例。

李貴敏說，作為一個台北市首長，如果連這國際常識都不知道，她就懷疑陳時中是不是能勝任。

李貴敏又說，「遮蔽版」在國際上的含意是，當把機密資料遮蔽後，這個版本的內容就是「公開版」，而非機密版，所以把公開版的資料拿到立法院監督小組裡，把它當機密版，試問陳時中懂不懂國際慣例？如果陳懂，今天為什麼要欺騙立法院？這說明，陳時中不誠信的態度，以及缺乏國際觀。

據了解，疫苗調閱小組成員包含時任15名衛環委員會成員，有民進黨立委莊競程、賴惠員、蘇巧慧、邱泰源、吳玉琴、洪申翰、陳瑩、楊曜、黃秀芳，國民黨立委陳玉珍、蔣萬安、廖國棟、張育美、徐志榮，與民眾黨立委賴香伶。