自備重複性環保用具逛夜市　波光市集吃美食

▲新竹市環保局邀請民眾一起遊波光市集挺環保。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

為鼓勵自備重複性環保用具逛夜市，新竹市環保局結合南寮漁港波光市集內70家餐飲攤位，辦理2個活動送禮兼抽獎，明（4日）起至10月31日的每週四至週日、國定假日上午11時至21時，民眾自備「餐盒、餐具、杯、購物袋」等環保用具外帶餐飲，即可獲得獨家設計波光市集便利貼1本，若租借循環杯用畢歸還，還可獲「美琪抗菌乾洗手或洗手慕斯隨身瓶」1瓶並參加全聯禮券抽獎，邀請民眾一起遊波光市集挺環保。

新竹市代理市長陳章賢表示，逛夜市吃美食是台灣的特色文化，然而店家經常使用一次性產品，方便民眾邊逛邊用美食，導致民眾逛一趟夜市，手上就多了許多塑膠袋、一次性餐盒、免洗餐具等垃圾。為鼓勵攤商響應環保，環保局與波光市集一同推動「環保夜市商圈」計畫，除補助餐飲攤商將外帶用容器全數更換為非塑膠類材質，也於8月至10月營業日舉辦「自備用具、借用循環杯」2個活動。

環保局代理局長洪明仕說，第1個活動「挺你自備·贈你好禮」，只要民眾自備餐盒、餐具、杯子、購物袋等環保用具外帶餐飲，每消費1份餐點，即贈送「波光便利貼」隨機款1本，每店限量30本，共有「挺開心、挺自備、挺環保」3個樣式，本次活動共計2,100份，數量有限送完為止。

第2個活動「挺環保！波光市集借杯杯～有獎！」市集每週六、日提供循環杯租借服務，當民眾忘記自備飲料杯時，可至標示「挺環保！本店提供循環杯！」的攤位，免費借用經過專業清洗及SGS檢驗合格的循環杯，用畢後再還至市集出入口的杯杯歸還站，領取還杯好禮「美琪抗菌乾洗手噴霧或洗手慕斯隨身瓶」1瓶，每日限量50瓶，還杯另可參加抽獎，獎項為全聯禮券1,000元共30名，11月3日抽獎、11月4日公告得獎名單於新竹市環境保護局資源回收網（https://hccepb.ihc-recycle.com.tw/）。

環保局表示，本次波光市集「環保夜市商圈」計畫，除餐飲攤商配合外帶不使用塑膠類容器之外，同時針對市集內資源回收、油煙排放控制、餐飲污水處理、公廁與環境清潔等項目，升級環保措施及環境改善，將波光市集打造成「減塑、低碳、清新」的環保夜市。

新竹市府表示，波光市集自110年9月起營運，以社區營造精神為70多個在地攤商設計專屬視覺，其具海邊風浪意象設計的波浪屋頂，配合夜間光環境營造，已成南寮海岸最美夜景之一，近日更獲行政院農業委員會優良農業建設優等肯定。波光市集也是新竹首座行動支付市集，可使用「街口支付、Line Pay、台灣Pay」等3大行動支付服務。即日起至9月15日，使用「台灣 Pay」支付成功者，可享20%高額現金回饋。活動詳細資訊可上波光市集臉書粉專洽詢https://reurl.cc/b2MkV3。

環保局表示，希望民眾將垃圾減量風氣融入日常生活，外出時養成自備容器、購物袋的環保好習慣，落實全民綠生活運動，一同實踐聯合國永續發展目標SDG6確保環境品質及永續管理環境資源，讓新竹市成為更美好潔淨的家園。