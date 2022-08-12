2022竹塹中元城隍祭重頭戲 「城隍出巡、奉旨賑孤」

▲2022竹塹中元城隍祭「城隍威巡、遶境賑孤」，代理市長陳章賢扶轎同行。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

一年一度竹塹中元城隍祭今（12）日迎來重頭戲「城隍威巡、遶境賑孤」，都城隍爺公率各地宮廟陣頭，從新竹都城隍廟熱鬧出發，代理市長陳章賢扶轎同行，吸引上百位信眾參與。新竹市代理市長陳章賢表示，參與城隍祭遶境人數一年比一年多，歡迎國人至新竹感受城隍文化魅力，除參香祈福、品嘗百年廟口小吃，還能來趟微旅行，感受新竹近幾年將設計力導入公共建設，帶來城市風貌的改變。

陳章賢表示，新竹都城隍廟為全台位階最高城隍爺，建廟迄今273年周年，長期守護新竹這座城市，成為市民重要的信仰中心，更是新竹人的驕傲。

他說，今年是市府與城隍廟第七年共同合辦中元城隍祭，每年竹塹中元城隍祭長達半個月，從福門大開、夯枷祈福、查夜暗訪到奉旨賑孤，都能感受到城隍信仰對這座城市的中堅力量，也歡迎國人至新竹參與北台灣最大宗教盛事。

新竹都城隍廟表示，近三年台灣受疫情影響，許多民眾生活與各行業皆受衝擊，特別在一年一度的賑孤活動中，祈求城隍爺公在所到之處賜福萬民，盼疫情盡速落幕，百業皆能興盛、國安太平。

民政處長顏章聖表示，市府近年積極推動傳統民俗復興，獲民眾熱烈回響，並透過科技結合傳統信仰精神，利用實況轉播紀錄，不僅深耕宗教文化，也成功行銷地方特殊文化資產與深度旅遊。

民政處指出，歡迎全台各地宮廟共襄盛舉，遶境期間適逢酷熱，仍應遵守中央流行疫情指揮中心防疫指引，保持適當社交距離，並加強自身防護，以降低染疫風險。

另，市府也照往年慣例，在都城隍廟準備200吋大螢幕及新竹都城隍廟粉絲專頁提供現場直播，紀錄起駕遶境、藝陣表演、鄭氏貢燕儀式等精彩實況，讓民眾亦能在家一受現場熱鬧的氣氛。