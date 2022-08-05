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歡慶竹市動物園破300萬人次　邀市民明日來同樂

▲大小朋友都喜愛的吉祥物「樂樂」。。（圖／新竹市政府提供）

▲大小朋友都喜愛的吉祥物「樂樂」。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

歡慶新竹市立動物園突破300萬人次！動物園將於明日（8月6日）舉辦歡慶活動，現場有精彩舞蹈表演、保育員說故事、奇幻泡泡秀，更有親子最愛的集章闖關與吉祥物「樂樂」見面會等豐富節目，新竹市代理市長陳章賢邀請大小朋友一同共襄盛舉，明日不見不散！

陳章賢表示，全台原址現存最老的新竹市立動物園，今年已86歲，歷經兩年再生計畫，2019年重新開園後，重新擦亮這座被遺忘的動物園的招牌，更成為外縣市遊客至新竹必訪景點之一。

他說，去年受疫情衝擊，一度休園73天，累積入園人數不如預期，終於在今年7月中迎來300萬人次里程碑，令人振奮，明日舉辦歡慶活動，邀請大家一起同樂。

產發處指出，今年7月19日達到入園第300萬人次，得獎者是住在竹北市的陳先生，當日早上帶著太太和女兒一家三口來到動物園遊玩，幸運成為第300萬入園得主，不但可享1年無限次免費入園，另有動物園禮品部、森林食堂消費折扣等多重優惠，並贈送動物認養卡，同時受邀擔任300萬人次歡慶活動的特別嘉賓。

園長楊礎遠說，第300萬人次的達標是動物園重新開園後的一大里程碑， 明日300萬人次歡慶活動，舞台區將有舞蹈表演、吉祥物樂樂見面會和說故事姐姐的動物故事劇場，場邊還有聽保育員說故事、親子最愛的集章闖關與奇幻泡泡秀，邀請大小朋友一起來享受悠閒親子時光。

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