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竹市波光市集再添一獎　獲優良農業建設優等肯定

▲光市集獲選為漁業建設類別唯一優等獎項。（圖／新竹市政府提供）

▲波光市集獲選為漁業建設類別唯一優等獎項。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

行政院農業委員會公布110年度優良農業建設工程獎得獎名單，波光市集獲選為漁業建設類別唯一優等獎項！對於新竹市政府長期關注漁港建設及改善漁民作業空間給予肯定，未來雙方將持續互助合作，創造更佳的漁港環境。

新竹市代理市長陳章賢表示，新竹市政府對於漁港環境改善格外重視，波光市集建築設計概念融合海景特色，參考海浪打造波浪狀屋頂，內部攤商統一規格框架，擺脫長期以來攤商招牌、形狀各異的雜亂形象，並感謝農委會一路以來對新竹漁港的支持及肯定。

產業發展處處長許智堡表示，波光市集自110年8月試營運後，吸引許多民眾前來消費，創造南寮漁港觀光新亮點。波光市集自規劃設計階段，其極具特色的建築外型獲頒國家卓越建設獎最佳規劃設計類金質獎，更獲得國際知名獎項-德國iF建築類別設計獎，這次獲行政院農業委員會優良農業建設工程獎殊榮，在於市府、設計、施工團隊共同努力下，打造出優質的公共建設，並感謝新竹區漁會及所有攤商一起投入進行攤商改造，才能使波光市集營運順利帶來巨大成功。

產業發展處補充，波光市集（工程名稱：新竹漁港直銷中心攤商整建工程）是一棟與環境融合，為新竹漁港量身打造的建築，波浪造型屋頂、木質造型牆外觀營造出簡明清爽的造型，開闊整潔的設攤環境，讓民眾享有兼顧衛生、舒適的消費環境。從攤商的燈光、廣告及物品陳列等硬體視覺，再到攤商的食品安全、環境衛生、營業習慣等品質都做要求，讓波光市集建設除了是一座擁有具美感的建築，也提供優質的美食小吃。波光市集也全面提供電子支付，讓民眾便利、安心的消費。

產發處補充說明，波光市集為新竹漁港直銷中心區域改造中的第一階段工程，目前正進行中的日落大道、伊斯蘭庭園等工程預計在今年10月完成，漁產品直銷中心新建工程，漁產品直銷中心預計在112年中可營運啟用，最後階段將舊直銷中心拆除後及整區地景縫補，預計明112年底完成全區建設。

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