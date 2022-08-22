基隆從破產邊緣到「0舉債」　林右昌施政8年債務餘額降4成

▲基隆市長林右昌。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

有關審計部近期公布110年度各級政府總決算之審核報告，翻開基隆市過去8年資料顯示，進步神速，大幅減少債務餘額，財政控管略具成效。基隆市長林右昌上任時，基隆總共負債124億元，但上任至今7年靠著組織改造、精簡人事、推動零基預算、爭取中央競爭型預算等，債務餘額減少48億元，降了近4成，僅剩76億元。

市府表示，7年前，基隆市負債金額124億元，負債比高達47.36%（超過債限警示45%），為了讓財政發揮最大運用，林市長想盡辦法提高效能、把錢花在刀口上，並且以團隊力量向中央爭取計畫型補助，「債務降了、建設增了、市民的光榮感與自信心也大幅上升。」

▲基隆市歷年（103-110年）歲入歲出賸餘及減債情形表。

減債招數一：開源節流、提高效能

進行最根本的組織改造！林右昌說，基隆長久幾10年沒有做組織改造，基隆僅37萬人口，就有7個行政區、60間學校、2個地政事務所、2個稅務局，根本不需要這麼多，因此他上任後推動漸進式改造，不敢大動刀以免對老組織刺激太大，在不斷溝通協調後，目前把戶政事務所從7個裁到剩4個，2個稅務、兩個地政都裁掉，學校在不影響學生受教權下，能收就收。

另外，積極向中央爭取競爭型預算！林右昌說，上任時基隆市窮到連委外研究的錢都沒有，第一桶金就是帶著副市長、科長在辦公室桌子畫出藍圖，報告書、計畫書都自己做，成功獲得中央青睞。例如近幾年基隆「大基隆歷史場景再現整合計畫」成功拿到9億多元，為文化部有史以來最大計畫，用這筆計畫推動了很多基隆城市改造。

減債招數二：採零基預算，把錢花在刀口上

而在運用預算方面，林右昌說，採「零基預算」精神，要求各單位應就原有計畫及預算全盤檢討，並參酌以前年度執行情形、施政目標等，權衡歲入最大負擔，以開源節流的原則審度籌編預算及執行；也就是說，將舊的預算通通搬開，將要做的重新編列，才能集中資源把沒有效益、浪費的預算都丟開，結餘下來的資源和經費，整合運用在重點施政項目中。

減債招數三：持續嚴守財政紀律

林右昌表示，上任後嚴守財政紀律，要求各單位同仁儘量撙節開支，104年起便達成零舉債的目標！市府也補充，自103年至110年因歲入執行數大於歲出執行數，爰有歲入賸餘，致減少債務舉借，債務餘額自103年之124.29億元逐年下降，至110年底債務餘額76億元（未償餘額比率為28.97%），顯見財政控管已具成效。

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