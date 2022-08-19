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台大金山分院打造「療癒花園」　甘藷焢窯、追向日葵花海拍美照

▲台大金山分院打造「療癒花園」 甘藷季焢窯、向日葵花海拍美照。（圖／新北市金山區公所提供）

▲台大金山分院打造「療癒花園」向日葵花海。金山區公所區長廖武輝（左）、台大金山分院張志豪院長（右）。（圖／新北市金山區公所提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

國立臺灣大學醫院附設金山分院利用第二醫療大樓預定地，開墾出一座「療癒花園」，今年5月梅雨季來臨時，還是一片水稻田濕地狀態，目前花園裡金黃的向日葵花綻放，在美麗的花園中放鬆心情，療癒身心，吸引許多民眾來拍美照，27日將正式啟用 。

金山區長廖武輝表示，金山分院「療癒花園」就位於「2022金山甘藷季-點藷成金」主活動會場旁，強力推薦大家8月27日前往金山，不僅有金山甘藷季系列可以參與，還可以到會場旁的療癒花園欣賞向日葵花海並拍照。

▲台大金山分院打造「療癒花園」 甘藷季焢窯、向日葵花海拍美照。（圖／新北市金山區公所提供）

▲「療癒花園」位於台大金山分院第二醫療大樓預定地。

活動當天有許多親子活動，包括六藝劇團精彩兒童劇場表演及MOMO家族互動活動，還可以體驗甘藷製天然無毒蠟筆進行DIY彩繪，參加闖關活動，成功闖關就贈送在地甘藷，晚上還有星光電影院播放「古魯家族2」，把握暑假來金山有吃有拿還可以拍美照。

台大金山分院張志豪院長指出，今年5月梅雨季來臨時，第二醫療大樓預定地當時是一片水稻田濕地的狀態，而在今年8月水田變成療癒花園，整片向日葵花，當走進田埂間，享受花海盛開的美景，成為病友及同仁的私房秘境。

▲台大金山分院打造「療癒花園」 甘藷季焢窯、向日葵花海拍美照。（圖／新北市金山區公所提供）

▲向日葵花海與金山美人山。

張志豪表示，8月27日將正式啟用「療癒花園」，歡迎各地民眾來金山分院走走，享受北海岸獨有的向日葵花海，感受大自然美麗的風景，但也提醒來訪遊客花園內的作物植栽僅供觀賞，禁止攀折花木，讓更多人可以欣賞這片秘密花園的美景，也讓金山分院成為一所醫病也醫心的醫院。

▲台大金山分院打造「療癒花園」 甘藷季焢窯、向日葵花海拍美照。（圖／新北市金山區公所提供）

▲8月27日金山甘藷季會場旁的「療癒花園」拍照新景點。

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