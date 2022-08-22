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水溪公地養殖戶無電可用　劉建國、蘇治芬邀四河局協助解難題

▲立委蘇治芬今日與民進黨雲林縣長候選人劉建國，邀水利署長賴建信至濁水溪出海口麥寮北堤邊，針對現地魚塭申請用電並設置電桿問題提出解方。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲立委蘇治芬今日與民進黨雲林縣長候選人劉建國，邀水利署長賴建信至濁水溪出海口麥寮北堤邊，針對現地魚塭申請用電並設置電桿問題並說明解方。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

立委蘇治芬今(22)日與民進黨雲林縣長候選人劉建國，邀集水利署長賴建信、麥寮鄉長候選人許忠富、台西鄉長參選人連珮伶等人一同至濁水溪出海口麥寮北堤邊，針對現地魚塭申請用電並設置電桿問題，說明水利署已檢討研議全國一致標準，未來農漁民若能提出原河川公地許可使用，經審核便可向台電申請用電。

麥寮許厝寮段(近濁水溪)養殖魚塭面積近200公頃，目前僅有2、3戶向國有財產署承租，並取得國產署同意書，向台電成功申請用電。但仍有30幾個養殖戶(160公頃)，合法向第四河川局承租土地養殖文蛤，卻無法取得第四河川局「同意書」向台電公司申請用電，導致多年來都使用柴油發電機在運作設施。

▲立委蘇治芬今日與民進黨雲林縣長候選人劉建國，邀水利署長賴建信至濁水溪出海口麥寮北堤邊，針對現地魚塭申請用電並設置電桿問題提出解方。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲麥寮許厝寮段養殖魚塭面積近200公頃，仍有30幾個養殖戶，合法向第四河川局承租土地養殖文蛤，卻無法取得第四河川局「同意書」向台電公司申請用電。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

水利署署長賴建信表示，水利署為檢討並研議全國一致標準，今年7月中旬邀集各河川局討論，考量農漁民於河川區域內確實有用電需求，綜合考量防洪、安全、生態、景觀、施設必要性及維護管理等要素後，研訂「中央管河川區域內申請施設附屬電桿審核原則」，也已於今年8月10日頒布實施，後續各河川局將依該審核原則辦理。

賴建信補充，申請電桿者需提出原河川公地使用許可，且必要申請施設附屬電桿為限，未來申請人須確實用於種植或養殖，違者將會依水利法規定廢止許可。

立委蘇治芬提到，現地養殖戶礙於2007年禁令，無法申請台電用電，只能透過柴油發電，大大增加養殖成本。接到陳情後，便與劉建國委員合作，督促水利署檢討現有規範，成功為問題找到出路。

麥寮鄉長候選人許忠富表示，後續會與台西鄉長參選人連珮伶合作，協助現地30多戶養殖漁民備齊相關文件，便於向第四河川局提出申請，讓申請用電的流程走得更順利，早日解決民眾的問題。

民進黨雲林縣長候選人劉建國回應，水利署既然開放河川公地給農漁民使用，就要在合理範圍提供用電。這次也因為有雲林鄉親反映問題，讓水利署能夠與時俱進，檢討並研議出最新審核原則，未來不只是濁水溪，全國河川用地都適用，可說是一樁美事。

劉建國也提到，未來也會積極與相關單位研議，協助鄉親爭取電費減免，也期盼大家能確實遵守規定，共同維護河川區域內環境，達成政府及民眾雙贏！

▲立委蘇治芬今日與民進黨雲林縣長候選人劉建國，邀水利署長賴建信至濁水溪出海口麥寮北堤邊，針對現地魚塭申請用電並設置電桿問題提出解方。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲綜合考量防洪、安全、生態、景觀、施設必要性及維護管理等要素後，研訂「中央管河川區域內申請施設附屬電桿審核原則」，也已於今年8月10日頒布實施，後續各河川局將依該審核原則辦理。

。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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