快訊／竹科大廠高階主管「在家種大麻」　用心研究每天強光照射

記者郭世賢／基隆報導

印度籍尚（音譯）姓軟體工程師，受雇於知名大廠台灣分公司，來台服務時間超過3年。基隆警方日前接獲情資，得知尚男以公寓大廈為掩護栽植大麻，昨（18日）見時機成熟，持搜索票前往新竹住處搜索，當場查獲大麻植株等證物；警詢後，全案依違反《毒品危害防制條例》將尚男移送新竹地檢署偵辦。

▲竹科印度籍工程師以公寓大廈為掩護「在家偷種大麻」。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

基隆市警察局刑警大隊偵三隊與第四分局共組專案小組追查，發現年僅30歲的尚姓工程師，在新竹科學園區某國際知名公司內上班，擔任高階主管年薪數百萬，但卻在新竹某公寓大廈作為掩護，在屋內栽種第二級毒品大麻施用。

警方調查，尚男來台超過3年，擁有軟體工程的專業技術能力外，對於種植大麻也頗用心研究，警方在其家中起出大麻成株1株、乾燥大麻成品2包、大麻種子及相關種植設備，警詢後，全案依違反《毒品危害防制條例》將尚男移送新竹地檢署偵辦。

▲警方在尚男家中起出大麻成株1株。

據了解，尚男坦承因工作壓力大，想透過吸食大麻舒緩壓力，並研究如何栽種大麻自己食用，種子是透過國外網站訂購，無對外販售；警方將持續追查尚男有無上、下游共犯。

基隆市刑警大隊表示，大麻依據我國毒品危害防制條例仍明訂為第二級毒品，禁止種植、運輸、販賣與施用，自己食用也屬違法行為，警方呼籲切勿追隨盲流接觸毒品，殘害身體又犯法得不償失。

▲▼警方查獲乾燥大麻成品2包、大麻種子及相關種植設備。

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