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「2022帶著廣播去旅行」　張麗善陪伴長輩放送活力

▲雲林衛生局主辦「2022帶著廣播去旅行」透過廣播實境秀放送活力，溫馨叮嚀長者，後疫情時代務必做好自我防護，用輕鬆的心情，學習衛教主題。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林衛生局主辦「2022帶著廣播去旅行」透過廣播實境秀放送活力，溫馨叮嚀長者，後疫情時代務必做好自我防護，用輕鬆的心情，學習衛教主題。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林衛生局主辦「2022帶著廣播去旅行」透過廣播實境秀放送活力，今年前進台西溪頂社區、林內社區關懷據點、北港鎮農會、麥寮鄉農會、莿桐鄉農會綠色照護站，今（22）日縣長張麗善出席透過直播方式，參與古坑棋盤社區關懷據點，溫馨叮嚀長者，後疫情時代務必做好自我防護，用輕鬆的心情，學習衛教主題。

縣長張麗善表示，透過視訊關懷大家，希望雲林縣每一位長者都能獲得適當的照顧，尤其長青食堂的設立，已一步步推向普及。其中包括樂齡中心、關懷據點的成立，在每次活動中都希望大家能踴躍參與，將經驗分享，廣為流傳，好康逗相報，健康是我們人生最珍貴的大禮。

▲雲林衛生局主辦「2022帶著廣播去旅行」透過廣播實境秀放送活力，溫馨叮嚀長者，後疫情時代務必做好自我防護，用輕鬆的心情，學習衛教主題。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲今日縣長張麗善出席透過直播方式，參與古坑棋盤社區關懷據點，溫馨叮嚀長者，後疫情時代務必做好自我防護。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣衛生局局長曾春美呼籲大家，落實防疫的同時，希望大家積極施打第四劑防疫疫苗，如遇任何衛生健康問題，衛生所都是我們的好厝邊，歡迎大家踴躍詢問。

由正聲雲林電台台長楊長順帶領同仁演出「歡喜來逗陣」廣播實境秀，結合專業樂隊伴奏懷念老歌，引領長者回味經典；歌仔戲老師阿青、小葉帶來趣味十足的台語答嘴鼓、歌仔戲陳三五娘、身騎白馬等經典曲調改編成衛教歌曲，逗得阿公阿嬤笑呵呵。

古坑棋盤社區發展協會理事長賴顯德、常務監事張光達表示，一來一往的互動，將口腔衛生、C肝防治讓長輩從快樂中獲得訊息，也讓後疫情時代的我們，也能在懷舊老歌中吸收健康資訊，享受樂活人生。 也感謝正聲雲林台的到來，這可以說是棋盤社區第一次有電台造訪，辦理如此精彩的活動，期待正聲電台有機會能夠再到棋盤社區與阿公阿嬤同樂。

▲雲林衛生局主辦「2022帶著廣播去旅行」透過廣播實境秀放送活力，溫馨叮嚀長者，後疫情時代務必做好自我防護，用輕鬆的心情，學習衛教主題。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣衛生局局長曾春美呼籲長輩，希望大家積極施打第四劑防疫疫苗。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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