台版豬寮藏天龍國！開價14萬拐帳戶囚摩鐵　警攻堅救出3人頭

記者郭世賢／新北報導

黃姓男子涉嫌擔任詐騙集團「收簿手」，在臉書等社群平台發送「租借金融帳戶，收入高達14萬的報酬」等訊息誘惑民眾，提供帳戶並利用汽車旅館掩護洗錢，金山警分局偵查隊多日蒐證，19日前往台北民生東路某旅館逮捕黃男等3名收簿手及3名租借帳戶者，警訊後，依違反《洗錢防制法》及《刑法詐欺罪》移送法辦。

▲金山警分局查獲黃男（右圖白上衣）等3名詐騙集團「收簿手」。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

警方接獲線報指稱，「收簿手」黃男（20歲）為首詐騙集團，經常在臉書等平台隨機發送訊息，招募高薪工作或租借金融帳戶，就可獲取14萬高額報酬誘惑民眾，經面交金融卡及存簿時，將持卡人拐入汽車旅館或旅店限制行動，並淪為成詐欺共犯。

金山警分局偵查隊多日蒐證後，確認黃男等人窩藏地點，19日晚間前往民生東路某汽車旅館臨檢查察，當場查獲黃男、林男（55歲）和吳女（50歲）收簿手，及面交金融卡存簿遭限制行動楊姓女子等3人。並查扣金融卡27張、存摺21本、現金5萬8000元及手機、電腦等相關證物。

▲黃男將3名租借帳戶者拐入汽車旅館或旅店限制行動。

經警方調查，黃男所屬詐騙集團以多層金融帳戶混淆金流，甚至利用加密貨幣增加查緝難度，詐騙金額超過千萬元，且疑似有幫派介入經營，警訊後，依違反洗錢防制法及刑法詐欺罪嫌移送台北地檢署偵辦，警方將持續追查集團上游成員到案。

金山警分局長詹志文表示，詐騙集團會利用社群網路，假意提供高薪工作誘惑「新血」加入，提醒民眾不要貪圖一時利益淪為共犯，面臨官司及被害人求償。若遭詐騙集團控制行動自由，還恐遭暴力迫害，危害自身生命安全。

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