透露余天關心自己選舉　林佳龍：現在團隊上軌道「請天哥放心」

記者呂晏慈／新北報導

民進黨立委余天女兒余苑綺21日癌逝，享年39歲。民進黨新北市長參選人林佳龍22日上午受訪表示，余天大哥一直很關心他的選舉，要請余天放心，現在團隊都很上軌道，先把家裡的事情辦好。

▲余天昨天在兒子余祥銓陪同下說明女兒余苑綺病逝消息。（資料照／記者李毓康攝）

余苑綺抗癌長達8年，余天3年前也曾在造勢場合透露自己心情不好，原本不想來，因為女兒癌症又復發，當時投入立委選舉的他，更悲痛喊「我現在不管立委有沒選上都沒關係，我女兒安全最重要」，當場在台上頻頻拭淚；未料，余苑綺18日病情發生變化，一家人21日則再前往探視，原本狀況還好好的，沒想到突然惡化，當天下午5點多，余天靠著兒子余祥銓攙扶走到醫院大廳，證實女兒「剛剛走了」。

對此，林佳龍今天上午在板橋受訪說，余天大哥一直很關心自己的選舉，所以他也請余放心，現在團隊都很上軌道，先把家裡的事情辦好，其實，余在三重的團隊也有很多都加入競選總部，「我會請他放心，現在他還是一直擔心我的選舉，一家人感情這麼好，把整個後事能夠辦好」。

林佳龍表示，原本余天有答應參加選舉倒數百日的記者會，不過因為家裡有事情，等他事情告一個段落，還有12個戰區、助選團帶動造勢活動等，大家都了解，余天最大的武器是電話拜票，不過自己請他先不急，可以請他放心。