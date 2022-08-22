陳時中疫苗採購「被鬥爭」　她列3點反擊：本案不需保密30年

▲民進黨台北市長參選人陳時中陳時中。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

國民黨立院黨團日前從審計部報告中發現，衛福部將疫苗採購價、會議資料列為「絕對機密」封存30年，須等到2051年2月25日才能解密，質疑時任衛福部長、現任民進黨台北市長參選人陳時中有問題，同樣想搶佔首都的國民黨的蔣萬安也高分貝批評。不過，陳時中競選辦公室政策小組總召集人管碧玲反擊，稱是「因為無知，導致含血噴人」，但也分析本案不需保密30年，應做滾動式檢討。

有關疫苗採購的過程，管碧玲解釋，完全沒有不可告人之處，立法院已經在2021年11月1日至12月31日，每週一至週五，上午9點至下午5點，把所有文件存放在立法院群賢樓502會議室，陳列長達兩個月，各黨立委都去看過，包括蔣萬安。

第二，管碧玲說，疫苗採購公文從來沒有列為國家機密，蔣萬安無知於此，不斷說謊說陳時中把疫苗採購列為國家機密最高等級的「絕對機密」，這完全子虛烏有，是黑心陷害，事實上，疫苗採購公文是依據「行政院文書處理手冊」規定，列為一般保密公文的「密」等。不是國家機密。這種列等普遍用在政府採購契約，因為裡面常常涉及被要求要保密的事項。

管碧玲說明，「密」等公文的機密程度是最低等的，其列等、解密的權責，是依分層負責，屬於業務權責機關主管核定的層次；列等無需專簽核定，而是直接打入公文左上角一個定型化欄位即可。一般機關首長批閱公文，閑少予以更動。

管碧玲指出，這種列等最主要是要求公務員傳遞、管理公文，對於有需要保密的事項，應該有的謹慎態度，例如採購合約，因為裡面有契約約定要保密事項，是管理公文的手段，詳見「行政院文書處理手冊第76條」

第三，管碧玲表示，疫苗採購公文要求保存30年，這部分其實是好事，公文保存越久，真相就保存越久，符合嚴格監督的公共利益。但是要不要保密到30年？管碧玲認為不必如此，雖然疫苗採購契約要求保密的年限不一，有的疫苗公司要求保密10年，有的只要求5年，而立法院決議要求疫苗採購供應完成後公開，這些都是拘束本案的相關「合法合規」所需遵循的事項，據此，她認為只要符合合約約定的保密年限以及符合立法院決議，條件成就的就可以逐項解密，先達到條件的就先解密。

管碧玲強調，這一方面就是陳時中主張的「合法合規，公開透明」；一方面也是行政院函示的應滾動式檢討保密必要性、應設定在「必要的最小範圍」。