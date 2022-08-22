快訊／喊話侯友宜走下神壇　林佳龍：收割民主果實還醜化民主政治

記者呂晏慈／新北報導

新北市長選舉年底登場，民進黨參選人林佳龍近日砲打市長侯友宜，但侯21日批評「政治真的很無聊，政治不是對立跟衝突」等語。對此，林佳龍22日上午受訪批評，侯友宜因為政治化而獲利，收割民主的果實，但是卻以這種說法醜化民主政治，「我們只是讓你從神壇上走下來，跟我們一起平起平坐，讓人民來做選擇而已」。

▲林佳龍今天上午前往知名早餐店「好初早餐」大啖美食。（圖／記者許靖騏攝，下圖同）

侯友宜昨天參加三重李氏宗親會會員大會，致詞時表示政治真的很無聊，政治不是對立跟衝突，政治應該團結合作為國家付出，「不是你說對我就說錯，全台灣沒有這樣玩的」。

對此，林佳龍今天上午前往板橋知名早餐店「好初早餐」，會後接受媒體聯訪時被問及，林佳龍與侯友宜近日展開政見攻防戰，但是侯昨稱「政治非常無聊，不應該一直攻擊」等語？林佳龍說，其實侯市長是非常政治化的人，侯友宜一直都在醜化政治，說他不懂政治，被政治所害，他到目前為止是不沾鍋、還沒有被檢驗過。但是這種「只要做事都不用討論國家面對到的重大問題」的心態是傷害民主的。

林佳龍舉例，今天中共對台文攻武嚇，國民黨派了代表團去中國，民眾當然會很擔心國共是否私下會有甚麼密商，傷了台灣人的利益，但侯友宜也是說「起他們在做商榷」等語，那他的立場是贊成還不贊成？他批評，侯友宜一直在逃避台灣所有重大的政治問題，但是台灣若沒有政治，今天就沒有民主，不要再去醜化、污名化政治，好像他是政治的受害者。

林佳龍隔空向侯友宜喊話說，「你是因為政治化而獲利的，我們只是讓你從神壇上走下來，跟我們一起平起平坐，讓人民來做選擇而已」，呼籲侯不要再用受害者的心態講話，「你是威權統治到台灣民主化後，收割民主的果實，可是卻是在醜化民主政治」，請侯友宜走下神壇，跟林佳龍一起在凡間，面對台灣人民的選擇。