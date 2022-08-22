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「裝修蟑螂」橫行南高屏！收錢狂留爛尾樓　至少14戶慘失1500萬

▲▼高雄無恥「裝修蟑螂」！收錢不施工狂留爛尾樓，至少14戶慘受害。（圖／高雄市議員黃捷提供）

▲高雄左營區某工程行惡質負責人，在工程款到手後，以「全家確診」、「還在畫施工圖」等藉口拖延不施工。（圖／高雄市議員黃捷提供）

記者賴文萱／高雄報導

又見收錢不施工的無恥裝修蟑螂！高雄市議員黃捷今（22）日踢爆，高雄左營區某工程行惡質負責人，在工程款到手後，以「全家確診」、「還在畫施工圖」等藉口拖延不施工，合約期限到期仍未如實交付，徒留殘破不堪的爛尾屋。

▲▼高雄無恥「裝修蟑螂」！收錢不施工狂留爛尾樓，至少14戶慘受害。（圖／高雄市議員黃捷提供）

▲▼高雄無恥「裝修蟑螂」！收錢不施工狂留爛尾樓，至少14戶慘受害。（圖／高雄市議員黃捷提供）

▲▼高雄無恥「裝修蟑螂」！收錢不施工狂留爛尾樓，至少14戶慘受害。（圖／高雄市議員黃捷提供）

黃捷指出，她收到14位陳情人投訴，位在左營的某工程行是無恥裝修蟑螂，負責人以各種藉口，如「全家確診」、「手機有問題」、「心臟要開刀」、「還在畫施工圖」等，在工程款到手後藉口拖延不施工，受害家庭至少14戶，受害金額更超過1500萬元。

經查，該工程行是南部慣犯，受害者遍及台南、高雄和屏東，不僅與多名民眾有工程糾紛，還積欠上游廠商與工程學徒高額貨款與工資。而負責人在合約期限到期，仍未如實交付，徒留殘破不堪的爛尾屋。

▲▼高雄無恥「裝修蟑螂」！收錢不施工狂留爛尾樓，至少14戶慘受害。（圖／高雄市議員黃捷提供）

▲▼該工程行是南部慣犯，受害者遍及台南、高雄和屏東。（圖／高雄市議員黃捷提供）

▲▼高雄無恥「裝修蟑螂」！收錢不施工狂留爛尾樓，至少14戶慘受害。（圖／高雄市議員黃捷提供）

黃捷表示，她已要求消保室及法制局介入協助，除了安排消費爭議調解，也提供相關法律資源。她並再次深切呼籲，內政部應針對惡意拖延工期、隨意更改工程款項等各種鑽漏洞的行為，制定相關罰則，並建立公開的違法裝修業者平台，提供大眾查詢。

另外，行政院消費者保護處更應加強宣傳使用住宅履約保證，讓消費者所委託的裝修工程，能清楚註明各項工程及驗收進度，獲得第三方保障，不能再讓惡質的裝修蟑螂繼續橫行、騙取民眾一生的積蓄卻逍遙法外，甚至脫產潛逃。

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